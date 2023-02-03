死傷恐達20萬人…侵烏前線成「絞肉機」 普亭不在乎

俄羅斯總統普亭。（美聯社）

美國和其他西方國家官員指出，俄軍在烏克蘭 死傷人數逼近20萬人，明顯象徵俄羅斯總統普亭 侵烏戰行動有多慘烈。

儘管官員提醒，眾所周知官兵傷亡數難以估計，但表示烏東城市巴赫姆特和蘇勒答爾周圍戰鬥造成的殺戮，使本就慘重的傷亡數激增。

隨著莫斯科當局迫切希望在戰場取得重大勝利，並認為巴赫姆特是奪取整個烏東頓巴斯地區的關鍵。俄軍派遣訓練不足的新兵和前罪犯上前線，直接進入烏軍砲擊和機關槍掃射路徑。美國官員表示，這導致俄軍每天有數百人傷亡。

俄國 分析家表示，官兵的傷亡不太可能阻止普亭達成戰爭目標。他在國內沒有政治反對勢力，並且將這場戰爭定調為像俄國在二次大戰所面臨的爭鬥，當時蘇聯有超過800萬名官兵陣亡。

有鑑於烏克蘭不太願意公布自己的戰時損失，烏軍傷亡數也難以查明。但官員表示，在巴赫姆特，烏軍有時每天有數百人傷亡。

挪威國防軍司令克里斯多福森上月22日接受挪威ＴＶ２電視台訪問時表示，估計俄軍約18萬人死傷，烏軍約十萬人死傷，烏克蘭另有三萬名平民死於戰爭。

不過，克里斯多福森透過發言人寄給紐約時報的電郵寫道：「這些數據有很多不確定性。沒有人在當下能提供好的傷亡狀況概覽，因此實際數據可能更低或更高。」

美國資深官員本周表示，他們認為俄軍傷亡人數接近20萬。

俄烏兩軍傷亡人數都是根據衛星影像、攔截通訊、社交媒體和媒體現場報導，及俄烏兩國官方報告。確定精確數據極度困難，估計數據也非常多樣，即使在美國政府內部也是如此。