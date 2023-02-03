烏估俄2.24大進攻 歐盟官員聚基輔力挺

歐盟執委會主席范德賴恩（前左）2日抵基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（前右）。（取材自Instagram）

烏克蘭國防部 長列茲尼科夫警告，俄羅斯最早可能於2月24日展開新一波大舉進攻，並已為此動員約50萬軍人。戰爭將屆周年，歐洲聯盟十多名官員2日對烏克蘭進行象徵意義十足訪問。

BBC報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，莫斯科已集結軍隊數千人，並準備「嘗試做些什麼」來紀念首度入侵烏克蘭滿一周年。

列茲尼科夫指出，烏克蘭的軍事指揮官正尋求「穩定前線且準備反攻」。他相信2023年可以成為軍事勝利年，烏克蘭軍隊不會失去最近幾個月取得的主動權。

此外，美國頂尖的先進軍用偵察無人機製造商通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）1日宣布，願意以象徵性的1美元價格出售2架無人機給烏克蘭，並呼籲美國政府批准這筆交易。

烏克蘭情報部門指出，普亭已命令俄軍在春天結束之前奪下頓巴斯。但北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）日前警告，沒有跡象顯示，普亭把軍事目標限制在奪取烏克蘭東部地區，稱俄國正在積極獲取新武器和彈藥等，除了自產，也從伊朗和北韓等其他專制國家取得更多武器。

不過，據Politico報導，美國國防部4位高層官員在機密簡報評估，烏克蘭軍隊不太可能在不久的將來從俄軍手中收復克里米亞半島。目前尚不清楚什麼因素導致五角大廈的簡報者得出這項評估。

據悉，俄羅斯1日晚間發射一枚伊斯坎德-K（Iskander-K）戰術飛彈，摧毀烏東克拉莫托斯克市（Kramatorsk）1棟公寓大樓、破壞另外7棟公寓，造成至少3死20傷。

由於歐盟 不願准許交戰中國家入會，烏克蘭迅速獲准入盟的希望可能破滅。但歐盟十多名官員2日仍抵達基輔，凸顯歐盟對烏克蘭的支持，並將承諾提供軍事、財務和政治援助。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）3日將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。這是戰爭爆發以來歐盟官員首次齊聚基輔。