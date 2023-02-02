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俄軍侵烏將屆周年 歐盟官員訪基輔凸顯支持立場

中央社布魯塞爾／基輔2日綜合外電報導
圖為歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，前左）、烏克蘭總統澤倫斯基(前中)、烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal，前右）與歐盟和烏克蘭官員在基輔合影。美聯社
圖為歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen，前左）、烏克蘭總統澤倫斯基(前中)、烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal，前右）與歐盟和烏克蘭官員在基輔合影。美聯社

歐洲聯盟十多名官員今天抵達烏克蘭首都基輔，將承諾提供軍事、財務和政治援助。這個象徵性的訪烏之行是要在俄羅斯入侵將屆一周年之際，凸顯歐盟對烏克蘭的支持。

路透報導，歐盟不願准許交戰中的國家入會，因此很可能會使烏克蘭迅速獲准加入歐盟的希望破滅，從而凸顯出烏克蘭採取進一步肅貪措施的必要性。

一名歐盟高層官員表示：「我們是在戰事進行中到達基輔，這是個非常強烈的訊號，是對烏克蘭人民、俄羅斯和全世界發出的訊號。」

歐盟執行委員會委員預定今天會見烏克蘭政府官員，明天歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）將會晤烏克蘭總統澤倫斯基。

范德賴恩在推特（Twitter）貼出她抵達基輔一座火車站的照片，並在下方寫著，「很高興再次來到基輔，這是俄軍入侵後我第4次來到此地，這次是帶著歐盟執行委員們同行」。

這是歐盟官員在俄烏戰爭爆發以來首次齊聚基輔，也是繼西方再次承諾提供軍備以協助烏克蘭抵禦俄軍可能發動的新攻勢之後，以行動表達對烏克蘭的支持。俄國方面批評西方此一承諾，指再次運交武器給烏克蘭只會使戰況激化，但無法改變戰爭走向。

歐盟代表團此行將商討，為烏克蘭提供更多武器和經費、對烏克蘭產品擴大開放歐盟市場、協助烏克蘭滿足能源需求、制裁俄羅斯、為開啟戰端起訴俄國領導人，以及將歐盟單一、無漫遊收費手機通話區延伸到烏克蘭。

烏克蘭 歐盟 俄羅斯

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