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俄羅斯戰術飛彈襲烏東公寓大樓 增至3死20傷

中央社／克拉莫托斯克－巴赫姆特1日即時報導
俄羅斯今晚發動飛彈攻擊，摧毀東部克拉莫托斯克市1棟公寓大樓。（美聯社）
俄羅斯今晚發動飛彈攻擊，摧毀東部克拉莫托斯克市1棟公寓大樓。（美聯社）

烏克蘭警方表示，俄羅斯今晚發動飛彈攻擊，摧毀東部克拉莫托斯克市（Kramatorsk）1棟公寓大樓，並破壞另外7棟公寓，目前罹難人數增至3人，傷者也增至20人。

中央社引述路透與法新社報導，起初烏克蘭有關當局說俄羅斯發射一枚火箭，但警方後來表示這是一枚伊斯坎德-K（Iskander-K）戰術飛彈，於當地時間晚間9時45分襲來。

警方在臉書（Facebook）貼文中說：「至少8棟公寓大樓遭破壞，其中一棟已完全被摧毀。現在可能還有人在瓦礫堆下。」

救難人員忙著清除瓦礫，法新社記者在現場看見2具遺體。

頓內茨克（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在通訊平台Telegram上發文說：「2小時前，俄國侵略者用火箭擊中市中心一棟住宅大樓，將它完全摧毀。」

警方在官網表示，「初步瞭解有3名平民喪生，20人受傷」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在臉書貼文中寫道：「和平的人們殞命，身處瓦礫堆中。這就是我們國家的日常現實。」

此外，烏克蘭警方本周在遭圍困的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）策畫一場危險的搜救任務，要救出一名和懷孕母親失散的6歲女童。

這名女童是阿莉娜（Arina），被人發現與祖父母住在巴赫姆特一棟殘破不堪的公寓大樓中；巴赫姆特在激烈的戰鬥中遭俄軍猛攻。

員警迪亞琴科（Pavlo Dyachenko）和兩名同僚在雪地裡艱辛跋涉找到阿莉娜後，將她載到鄰近城市斯拉夫揚斯克（Sloviansk），讓她與母親丹尼爾琴科（Halyna Danylchenko）團圓。

迪亞琴科說，目前仍有約200名孩童住在巴赫姆特。這座城市在戰爭前人口約有7萬人，但官員表示，如今只剩幾千人居住。

迪亞琴科告訴路透：「我們持續與仍在當地的家庭見面並和他們交談，試著勸他們同意全家一起撤離，或者讓孩童撤離，因為孩童必須生活在和平的環境中。」

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