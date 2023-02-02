美將追加20億軍援 首度給烏克蘭長程飛彈 可達克里米亞

路透引述美國官員報導，美國準備擴大軍援烏克蘭，總金額將超過20億美元，包括射程達150公里的長程火箭彈。圖為M270自走火箭發射器發射火箭。（取材自洛克希德馬丁公司官網）

2名美國官員向路透表示，美國最快本周宣布擴大對烏克蘭 的軍事援助，首度提供射程達150公里的長程飛彈及其他武器彈藥，總價值超過20億美元。

這2名官員指出，新一波軍援將包括射程約150公里的「陸射小直徑炸彈」（GLSDB），攻擊範圍涵蓋克里米亞 半島，可由烏軍手上的M270或「海馬斯」（HIMARS）兩種多管火箭發射系統發射，有助於擾亂俄軍戰線後方並持續反攻。

此外，還包括愛國者（Patriot）防空飛彈系統、精確制導彈藥（precision-guided munitions）及標槍（Javelin）反戰車武器等。

其中一名官員表示，這次軍援計畫中約有17.25億美元將由「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）資金支應。這筆資金讓美國拜登政府得以直接向相關業者採購武器，不必動用美國原有的武器庫存。

而在美國敦促更積極參與後，以色列總理內唐亞胡表示，考慮對烏克蘭提供軍援，包括「鐵穹」（Iron Dome）防空系統，並願意居中斡旋烏俄戰事。他還證實，美國已將存放在以色列的軍備交給烏克蘭。

另一方面，任內大力支持烏克蘭的英國前首相強生，1月31日呼籲英相蘇納克應向烏克蘭提供戰機，武裝基輔「刻不容緩」。蘇納克在強生發表此言數小時前才表示，提供基輔戰機「不切實際」。

另據英國「Sky News」報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）指出，俄羅斯目前正準備最大程度的升級，不排除未來兩到三周出現新動向，並可能將16萬名去年招募的動員兵投入戰場。

丹尼洛夫指出，烏克蘭已有制定一些計畫，並與主要合作夥伴密切合作，最終目標就是要奪回俄軍侵占的所有領土，包括克里米亞半島與烏東親俄地區。

於此同時，在莫斯科2014年兼併克里米亞後，跟德國前總理梅克爾一起領導「歐俄談判」的前法國總統歐蘭德受訪時，表示俄羅斯總統普亭 是一名「極端理性」的領導人，正在賭西方國家將厭倦支持烏克蘭，並同意通過談判達成結束將有利於俄方的衝突。

歐蘭德於2012至2017年任職法國總統，他近日接受POLITICO專訪時說，普亭希望藉由談判達到計畫的目的；但他認為，調停的工作有可能落到土耳其或中國手中，「這不會讓任何人放心」。