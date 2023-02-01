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「最邪惡武器之一」烏軍涉用蝴蝶雷 人權團體促調查

編譯中心／綜合31日電
烏軍被控在俄部隊占領烏東城市伊久姆和附近地區時，使用PFM地雷，倡議團體人權觀察呼籲基輔當局調查；PFM是一種人員殺傷地雷，俗稱「蝴蝶雷」。（取材自推特）
烏軍被控在俄部隊占領烏東城市伊久姆和附近地區時，使用PFM地雷，倡議團體人權觀察呼籲基輔當局調查；PFM是一種人員殺傷地雷，俗稱「蝴蝶雷」。（取材自推特）

烏克蘭軍隊被控在俄羅斯部隊占領烏東城市伊久姆和附近地區時，使用數以千計的「人員殺傷地雷」，倡議團體人權觀察呼籲基輔當局調查。

路透報導，人權觀察表示，該組織去年也發布三項報告，指控俄軍2022年2月入侵後，在烏克蘭多地布設人員殺傷地雷。

人權觀察武器部門主任古斯說：「烏軍似乎在伊久姆周遭廣泛布設地雷，導致平民傷亡，構成持續風險。俄軍不斷使用人員殺傷地雷，在烏國各地犯下暴行，但這不代表烏克蘭可以名正言順使用這些禁用的武器。」

烏克蘭是1997年禁止地雷公約締約方，俄羅斯卻不是。莫斯科當局否認俄國鎖定平民為目標或犯下戰爭罪。

人權觀察指出，使用人員殺傷地雷違反國際人道法，因為地雷無法分辨是平民或戰鬥人員。

人權觀察說，烏克蘭國防部副部長波利什查克2022年11月24日回覆其提問時表示，烏克蘭在地雷使用方面完全恪遵國際責任，包括「戰時不使用人員殺傷地雷」。波利什查克告訴人權觀察，烏軍嚴格遵守國際人道法，以及1997年的地雷禁止公約。

人權觀察表示，他們在伊久姆及附近九個不同地區紀錄到PFM地雷，證實這些地雷造成11人傷亡。人權觀察又說，波利什查克並未回應任何針對在伊久姆或附近使用PFM地雷的問題，僅表示「戰爭結束前，攸關烏克蘭使用武器類型的資訊將不予置評」。

PFM是一種人員殺傷地雷，重量只有20公克，個體細小如一隻蝴蝶，俗稱為「蝴蝶雷」（Butterfly Mine）。它是越戰時期蘇聯研製出來的新型地雷，其戰略目標從追求「一擊斃命」變為「失能性致殘」，讓敵方炸斷手腳失去作戰能力。

「蝴蝶雷」壓力觸發的引信十分靈敏，加上撒布數量大，掃除困難，對平民的威脅也很大。軍火商會刻意把它做成鮮豔的顏色，不知情者意外誤觸就會造成傷亡，甚至孩童很可能會撿拾起來當玩具把玩而受傷，因此也被形容為「人類發明的最邪惡武器」之一。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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