美德拒援烏克蘭F16 英：提供戰機不實際

美國總統拜登30日明確稱「不會」轉讓烏克蘭正竭力推動要接收的F-16戰機。但不具名官員告訴媒體，至少現在是不會軍援F-16。（路透）

烏克蘭 領導階層公開要求希望取得西方國家戰機，繼德國總理蕭茲之後，美國總統拜登 30日表示，他不會提供F-16戰機給烏克蘭助其抗俄，但他會訪問地區重要盟友波蘭；法國總統馬克宏 與荷蘭總理呂特同日對援烏戰機一事則表示，不會排除任何可能性。

美國總統拜登30日表示即使目前已對烏克蘭加強砲彈和坦克等形式的軍事援助，他仍不會向其提供F-16戰鬥機。（美聯社）

綜合媒體報導，英國也稱「提供戰鬥機給烏克蘭的作法不實際」，而在美國表示反對後，波蘭態度也趨保守。美國媒體Politico日前報導，美國國防官員正在推動提供F-16戰機給烏克蘭。不過拜登在白宮被記者問到是否會提供烏克蘭F-16戰機時，明確回答「不會」。過去拜登曾不只一次表示，提供烏克蘭戰機「不在談判桌上」。

西方國家先前對是否提供主力戰車給烏克蘭意見嚴重分歧，但在1月終於同意提供。西方增援使得烏克蘭燃起希望，期盼取得戰機強化其空軍，但此事在西方仍爭論不休。

德總理蕭茲已在29日重申，德國不會提供戰機給烏克蘭，並警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人31日也表示，英國認為提供戰鬥機給烏克蘭的作法並不實際，會繼續與盟邦商討我們認為正確的作法。

不過，法國總統馬克宏30日說，他不會排除運送烏克蘭戰機的可能性。但馬克宏列出做出決定前的一連串「前提」，包括烏克蘭必須先提出請求、任何武器都不會升級衝突，以及「不會襲擊俄羅斯領土，純粹是為協助抵抗行動」。馬克宏還說，任何武器交付行動「都不能削弱法國武裝部隊的能力」。

馬克宏表示，烏克蘭方面目前尚未正式提出要求。

荷蘭政壇近來在討論提供烏克蘭F-16戰機的構想，但呂特呼應馬克宏審慎的談話。呂特說，提供戰機將是一大步，但並非禁忌。他說，問題不是F-16，而是烏克蘭沒有要求。

波蘭也表示不排除提供F-16給烏克蘭。波蘭總理莫拉維茨奇說，這類行動必須「完全配合」其他北約盟國才可行。在美國表示反對後，波蘭國防部次長史柯基維奇也表示，波蘭並未就提供F-16戰機給烏克蘭進行協商。