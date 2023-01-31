「目標是什麼？俄羅斯解體？」克羅埃西亞總統逆風批盟邦軍援烏克蘭

克羅埃西亞總統米蘭諾維奇，攝於30日。（路透）

CNN報導，北約與歐盟會員國克羅埃西亞的總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）30日抨擊西方國家支援烏克蘭 抵禦俄羅斯 近一年的入侵，還批評北約盟邦提供戰車給基輔的行動為「瘋狂」（mad）之舉。

根據報導，米蘭諾維奇在首都薩格勒布（Zagreb）以南的彼得里尼亞（Petrinja）鎮告訴記者，「我是反對送出任何致命性武器到那邊，這延長了戰爭」。他說，「目標是什麼？俄羅斯解體、政府更迭？還有談到把俄羅斯撕裂，這是瘋狂之舉」。

米蘭諾維奇一再批評西方國家介入了俄烏戰爭，CNN在巴爾幹半島的友台與分支「N1」頻道指他在上周還重申了自己的立場，「俄羅斯正在通過烏克蘭跟美國人算帳」，而且這場戰爭這場戰爭將在華府與莫斯科之間解決。他在30日為克羅埃西亞為什麼不會提供軍事援助給烏克蘭辯護時，譴責了德國 捐贈豹2式戰車的決定，「德國戰車在俄羅斯，祝你好運（good luck with that），真的祝你好運」。

據俄羅斯官媒《RT》與路透轉述，米蘭諾維奇還說，「我們西方諸國（collective West）正在做的事情是非常不道德的，因為沒有（戰爭的）解決方法。德國戰車只會團結俄羅斯人跟中國，我的目標是讓我們遠離此事，不要變成馬戲團狗，任何形式的參與其中都是致命危險」。

此外，儘管烏克蘭總統澤倫斯基申明了讓克里米亞半島重回基輔統治的目標，米蘭諾維奇卻說這個地方仍將屬於俄羅斯，「很明顯，克里米亞絕不會再成為烏克蘭的一部分」。

據RT轉述與路透的解釋，米蘭諾維奇警告，「請理解，俄羅斯跟塞爾維亞不一樣，這是痛苦的事實，還有危險。我們兼併了科索沃，我們跟國際社會，這是從塞爾維亞拿走的。我們沒有這樣做嗎？我們沒有承認科索沃嗎？喔，這不是併吞，而是佔領？隨便，這無關於科索沃（的獨立），而是關於（西方雙重標準的）概念」。