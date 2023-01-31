西方援烏戰車 俄地方政府與企業：擊毀擄獲都能拿獎金

力挺烏克蘭的西方國家近日先後承諾軍援主力戰車給烏軍，俄羅斯地方政府與企業則宣布提供賞金給摧毀這些主力戰車的士兵。圖為德國製豹2A6式戰車。資料照片。（美聯社）

俄羅斯 官媒報導，力挺烏克蘭 的歐美國家近日先後承諾軍援挑戰者2式、豹2式跟M1艾布蘭等主力戰車給烏軍，俄羅斯地方政府與企業則宣布，將提供賞金給摧毀這些主力戰車的士兵。

RT報導，俄羅斯化工製造商「Fores」27日就在網站刊登聲明宣布，「摧毀或擄獲一輛德國 豹2式主力戰車或美國艾布蘭戰車的俄羅斯軍人將得到金錢獎勵。Fores將為第一個戰利品支付500萬盧布（約7萬美元），接下來的每一個戰利品報酬…將是50萬盧布」。

如果烏克蘭獲得了美製F-15或F-16戰機，「Fores」也將為第一個擊墜戰果頒發1500萬盧布的獎金。

以抱持鷹派觀點而聞名的俄羅斯演員阿赫洛貝斯金（Ivan Okhlobystin）則在29日於部落格宣布了類似的賞金，寫道「大企業界的若干人士已授權我通知您，他們為每輛被毀的艾布蘭戰車設置了1000萬盧布的獎金。社群媒體Telegram有網友表示，1000萬盧布可在俄羅斯首都莫斯科購得一間兩房公寓。

另根據莫斯科時報與俄羅斯衛星通訊社30日報導，外貝加爾邊疆區行政長官奧西波夫（Aleksandr Osipov）日前也簽署了行政命令，承諾參加俄羅斯對烏克蘭「特別軍事行動」的當地居民若是擄獲或摧毀德國豹2式戰車或美國艾布蘭戰車，將能獲得10萬至300萬盧布不等的獎金。

據報導，如果擄獲可用的各型德國製豹式戰車，外貝加爾邊疆區將發出高達300萬盧布的個人獎勵。若是擄獲可用的美國艾布蘭戰車或其他北約國家生產主力戰車，個人獎勵則為150萬盧布。