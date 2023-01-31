北約重整軍備 警告俄若入侵成員國就採取行動

北約祕書長史托騰柏格近期訪問南韓，敦促南韓增加對烏克蘭的軍事支持。（Getty Images）

俄軍入侵烏克蘭 近一年，北約 軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）接受葡萄牙傳媒訪問時表示，北約已準備好在俄羅斯越過「紅線」、入侵北約成員國時與之對抗。他提倡成員國採取和平時期的「戰時經濟」支援軍工領域，重整軍備將成為北約的優先事項。

在葡國電視台RTP上周六的訪問中，包爾表示由於俄總統普亭的戰略目標超出烏克蘭，可能擴展至鄰國，北約正專注於重整軍備。他又指北約準備好與俄羅斯直接對抗，但只會在俄羅斯越過「紅線」，入侵其中一個北約國家時才會採取行動。

包爾稱北約應做好更多準備，因俄羅斯現擁有軍事主動權，他說：「你的對手擁有更先進武器，這不是對手的事，那是你的問題。」訪問中包爾亦提出採取「和平時期的戰時經濟」，稱北約國家把民用工業生產導向軍事目標非常重要，但承認採取這措施期間的過程將很艱辛。

另外，北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）近期前往南韓 訪問，期間敦促南韓增加對烏克蘭的軍事支持，理由是其他國家在俄羅斯入侵後「改變不向衝突國家提供武器的政策」。但南韓總統尹錫悅在兩人會面時僅表示會扮演與國際社會合作角色，被韓媒解讀為南韓將維持非軍事援助立場，目前不會軍援烏克蘭。

路透報導，史托騰柏格此行將訪問南韓和日本，希望在面對俄烏戰爭及與中國競爭日益激烈之際，強化與美國盟友的關係。史托騰柏格在崔鐘賢學術院發表演說時，感謝南韓對烏援助，但敦促更多作為。他還說，迫切需要的是彈藥。

俄烏戰爭以來，南韓簽署協議，對北約成員國波蘭提供數百輛戰車、飛機與其他武器，但尹錫悅先前表示，南韓法律禁止對衝突中國家提供武器，因此可能難以提供武器給烏克蘭。史托騰柏格指出，德國、瑞典和挪威等國有類似政策，但都已做出改變。他說，決定權在南韓，「但如果我們不希望獨裁和暴政獲勝，那麼（烏克蘭）需要武器，這就是現實」。

史托騰柏格30日下午在首爾與尹錫悅會面，據總統辦公室轉述，史托騰柏格在會面時說明俄烏戰爭現況，並指出「容忍武力進犯的錯誤訊息不應深植國際社會」。

韓聯社報導，尹錫悅這番說法被解讀為南韓將維持非軍事援助立場，當前不會提供烏克蘭軍事援助。報導說，總統辦公室官員向媒體表示，史托騰柏格並未直接向尹錫悅要求提供軍事援助，「政府現在仍維持不提供武器的立場」。