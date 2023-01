俄軍在烏東軍事斬獲擴大 增派兵力軍備至邊界地區

俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得進展。圖為14日烏東巴赫姆特鎮市景。路透

俄羅斯部隊近來在烏克蘭 東部戰事取得多月來最大進展,今天宣稱又有新斬獲;基輔則痛批莫斯科採取人海戰術,罔顧自己人民的性命。此外,俄軍增派部隊和軍備至邊區的庫斯克州。

路透報導,俄國 指派的頓內次克州首長普希林(Denis Pushilin)聲稱,俄軍已在布格列達爾(Vuhledar)取得據點。煤礦城鎮布格列達爾在戰爭初期是烏軍的堡壘。

布格列達爾位於巴赫姆特鎮(Bakhmut)以南,附近的東部前線捍衛俄羅斯所控制、替烏南俄軍運補的鐵路路線。烏克蘭上校、軍事分析家薩拉馬卡(Mykola Salamakha)告訴烏克蘭電台,俄軍在當地的攻勢付出龐大代價。

「這個城鎮位於一處高地,該處已打造成極為強勁的防禦中心。(俄軍)將重演巴赫姆特鎮的情況。一波波俄軍遭到烏軍擊潰。」

華府智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)今天指出,西方國家去年未即時提供基輔必要武器,是烏克蘭去年11月以後軍事進展停滯的主因。

研究人員說,這讓俄軍有機可趁,攻勢轉向巴赫姆特鎮,鞏固未來對抗烏軍反擊的戰線。但一旦西方國家承諾的軍援抵達,烏克蘭仍可收復失土。

俄羅斯新聞社(RIA)今天引述俄國副外長雷雅布可夫(Sergei Ryabkov)表示,美國決定提供烏克蘭戰車後,俄羅斯和基輔或其西方操縱者談判已沒有意義。」

然而,克里姆林宮發言人昨天告訴俄羅斯新聞社,總統蒲亭(Vladimir Putin)對於和德國總理蕭茲(Olaf Scholz)聯繫,抱持開放的態度。

蕭茲昨天接受德國「每日鏡報」(Tagesspiegel)訪問時表示,繼續跟蒲亭對話是「有必要的」。兩人之間的上一次通話是在去年12月初進行。

根據國際傳真社(Interfax)報導,俄國庫斯克州(Kursk)州長史塔洛沃伊(Roman Starovoit)今天表示,俄軍調派更多部隊和裝備至庫斯克州,以保護邊界和確保安全。

地方當局表示,莫斯科去年2月出兵烏克蘭後,庫斯克州一再成為烏軍砲轟的目標。

當時部分俄軍從庫斯克州進入烏克蘭,但俄軍之前占領的烏克蘭東北部地區已被烏軍收復。