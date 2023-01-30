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俄軍在烏東軍事斬獲擴大 增派兵力軍備至邊界地區

中央社基輔30日綜合外電報導
俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得進展。圖為14日烏東巴赫姆特鎮市景。路透
俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得進展。圖為14日烏東巴赫姆特鎮市景。路透

俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得多月來最大進展，今天宣稱又有新斬獲；基輔則痛批莫斯科採取人海戰術，罔顧自己人民的性命。此外，俄軍增派部隊和軍備至邊區的庫斯克州。

路透報導，俄國指派的頓內次克州首長普希林（Denis Pushilin）聲稱，俄軍已在布格列達爾（Vuhledar）取得據點。煤礦城鎮布格列達爾在戰爭初期是烏軍的堡壘。

布格列達爾位於巴赫姆特鎮（Bakhmut）以南，附近的東部前線捍衛俄羅斯所控制、替烏南俄軍運補的鐵路路線。烏克蘭上校、軍事分析家薩拉馬卡（Mykola Salamakha）告訴烏克蘭電台，俄軍在當地的攻勢付出龐大代價。

「這個城鎮位於一處高地，該處已打造成極為強勁的防禦中心。（俄軍）將重演巴赫姆特鎮的情況。一波波俄軍遭到烏軍擊潰。」

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）今天指出，西方國家去年未即時提供基輔必要武器，是烏克蘭去年11月以後軍事進展停滯的主因。

研究人員說，這讓俄軍有機可趁，攻勢轉向巴赫姆特鎮，鞏固未來對抗烏軍反擊的戰線。但一旦西方國家承諾的軍援抵達，烏克蘭仍可收復失土。

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，美國決定提供烏克蘭戰車後，俄羅斯和基輔或其西方操縱者談判已沒有意義。」

然而，克里姆林宮發言人昨天告訴俄羅斯新聞社，總統蒲亭（Vladimir Putin）對於和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）聯繫，抱持開放的態度。

蕭茲昨天接受德國「每日鏡報」（Tagesspiegel）訪問時表示，繼續跟蒲亭對話是「有必要的」。兩人之間的上一次通話是在去年12月初進行。

根據國際傳真社（Interfax）報導，俄國庫斯克州（Kursk）州長史塔洛沃伊（Roman Starovoit）今天表示，俄軍調派更多部隊和裝備至庫斯克州，以保護邊界和確保安全。

地方當局表示，莫斯科去年2月出兵烏克蘭後，庫斯克州一再成為烏軍砲轟的目標。

當時部分俄軍從庫斯克州進入烏克蘭，但俄軍之前占領的烏克蘭東北部地區已被烏軍收復。

基輔當局一再警告，俄軍恐意圖再度占領烏克蘭東北部部分地區，因為和俄羅斯關係密切的白俄羅斯境內軍事活動越來越多。俄軍去年入侵烏克蘭，位於庫斯克州以西約200公里的白俄羅斯是俄軍另一個集結點。

俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得進展。圖為26日烏東巴赫姆特鎮市景。路透
俄羅斯部隊近來在烏克蘭東部戰事取得進展。圖為26日烏東巴赫姆特鎮市景。路透

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