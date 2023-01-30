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美媒：五角大廈密推F-16援烏 傳數周後決定 白宮拒評論

編譯中心／綜合29日電
美媒Politico報導稱，美國國防部官員正悄悄推動援助基輔F-16戰機。（美聯社）
美媒Politico報導稱，美國國防部官員正悄悄推動援助基輔F-16戰機。（美聯社）

美媒Politico援引三名消息人士報導，一群美軍官員正推動五角大廈批准向烏國提供F-16戰機，以協助基輔抵禦俄國飛彈與無人機攻擊。隨著美國等西方國家上周承諾提供烏克蘭主力戰車，烏克蘭也正在與西方盟友加速討論提供長程飛彈。

自去年俄國入侵以來，烏克蘭一直將美製F-16戰機列在武器願望清單中。一名五角大廈官員與兩名知情人士透露，隨著烏國準備在春天發動新攻勢奪回失土，五角大廈內推動援烏F-16戰機的力量正有所增強。

一名高官說，他認為美國國防部並不反對這一想法，並強調提供F-16一事尚未做出最終決定。另名消息人士則表示，美方可能需要數周才能做出決定，這些戰機必須由美國自己提供，或者從他國再出口。

即便華府還未決定，基輔已做好準備。一名五角大廈官員、一名烏國官員和三名知情人士透露，烏國已編製一份多達50名飛行員名單。他們已準備好開始受訓且會說英語，曾執行數千次戰鬥任務，最快三個月就能完訓。

白宮發言人拒絕對此發表談話，並稱白宮副國家安全顧問范納已經對此有所說明。范納上周表示，美國將和盟邦及烏克蘭謹慎討論戰機問題，「我們沒有排除或納入任何特定武器系統」。

另一方面，俄羅斯軍隊今天砲擊烏克蘭南部赫松市，造成3人死亡、6人受傷；北部烏國第2大城哈爾科夫一棟公寓大樓也被一枚飛彈擊中，釀1人死亡多人受傷。烏克蘭總統澤倫斯基今天指出，烏克蘭需要新武器和更快的交付速度，以因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克地區（Donetsk）不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰況。

澤倫斯基表示，因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克地區不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰...
澤倫斯基表示，因應俄羅斯軍隊在烏克蘭東部頓內次克地區不斷發動攻勢的「相當嚴峻」戰況，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（圖）。（Getty Images）

澤倫斯基28日表示，烏克蘭需要射程近300公里的美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）。但美方目前為止仍拒絕提供這種武器。

路透報導，澤倫斯基在晚間談話影片中表示：「戰況很嚴峻。巴赫姆特（Bakhmut）、布格列達爾（Vuhledar）和頓內次克的其他地區，俄國持續發動攻勢，不斷試圖突破我方防禦。」

他還說：「俄羅斯希望戰爭拖延下去並耗盡我方軍力，所以我們必須讓時間成為我方武器。我們必須加快進展、加速供應，並為烏克蘭提供新的武器選擇。」

烏克蘭 五角大廈 澤倫斯基

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