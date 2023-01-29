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德國總理蕭茲重申 不會提供戰機給烏克蘭

德國總理蕭茲重申 不會提供戰機給烏克蘭

中央社柏林29日綜合外電報導
德國總理蕭茲重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。(美聯社)
德國總理蕭茲重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。(美聯社)

烏克蘭加強呼籲西方國家供應更多先進武器以協助擊退俄羅斯軍隊侵略之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天重申，德國不會提供戰機給烏克蘭。

歷經數周激烈辯論和來自盟邦的持續施壓，蕭茲25日才剛同意向烏克蘭運送14輛豹2式戰車（Leopard 2），並允許其他歐洲國家提供他們的豹2式坦克。

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蕭茲在接受「每日鏡報」（Tagesspiegel）訪問時表示：「我只能建議，不要在武器系統方面陷入持續的喊價戰。」

蕭茲決定批准提供豹2式戰車時，美國也宣布將援助烏克蘭31輛M1艾布蘭坦克（M1 Abrams）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝柏林當局和華府的援助，但旋即強調烏克蘭需要北大西洋公約組織（NATO）盟邦提供更多重型武器來抵禦俄國軍隊，包括戰機和長程飛彈。

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蕭茲則在訪問中警告不要提高「戰爭逐步升級的風險」，莫斯科當局已經嚴厲譴責西方國家承諾提供主力戰車給烏克蘭的舉動。

他說道：「北約與俄羅斯之間沒有戰爭。我們不會允許這樣的升級。」

蕭茲還提到，繼續跟俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對話是「有必要的」。兩人之間的上一次通話是在去年12月初進行。

烏克蘭 蕭茲 俄羅斯

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