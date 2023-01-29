西方承諾援烏321輛重型坦克 北韓批：跨越紅線

圖為美國援助烏克蘭的美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）坦克。（路透）

在德國、美國相繼承諾提供烏克蘭 戰車後，烏克蘭駐法國外交官員奧梅成柯（Vadym Omelchenko）表示，西方國家將提供烏克蘭321輛重型坦克。同時，北韓 則指控西方跨越紅線。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧梅成柯告訴法國BFM電視台：「截至今天為止，許多國家已正式證實，它們同意交付321輛重型坦克給烏克蘭。」

奧梅成柯指出，這些國家的坦克交付條件各有不同，但他未闡明這些國家各自將提供多少坦克。據悉，波蘭已表示將增援烏克蘭60輛戰車，烏克蘭總統澤倫斯基 對此大表讚許。他在推特發文指出：「謝謝你們…做出這麼重大決定運交60輛戰車給烏克蘭，其中30輛為著名的PT-91主戰坦克，以及14輛豹式（Leopards）戰車。」戰車數量獲波蘭總理莫拉維茨奇證實。

奧梅成柯這次受訪的時機，適逢北韓指控美國及其盟邦「進一步跨越紅線」之際，原因是這些國家提供坦克給烏克蘭。根據官媒北韓中央通信社刊登的聲明，北韓領導人金正恩握有重權的胞妹金與正說，在俄羅斯對抗美國時，北韓將「站在同一個戰壕內」。