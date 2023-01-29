普亭將發動新攻勢拚奪回主動權 「衝突長達數年」

烏軍據守頓內次克地區巴赫姆特附近前線。（路透）

彭博報導，本應在數周內結束的烏俄戰爭持續了近一年，俄羅斯總統普亭 準備在烏克蘭 發動新攻勢，同時準備讓俄國 與美國及其盟友進行長達數年的衝突。此外，烏東城市康斯坦丁諾夫的一個住宅區，今天遭俄軍發動空襲，造成3人喪生。

根據官員、顧問和熟悉內情的人表示，克里姆林宮的目標是證明俄軍能在數月失利後重新奪回主動權，並向基輔及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停戰協議。

知情人士表示，連普亭也無法否認他花了數十年建立的軍隊存在弱點。但親近克宮的人表示，最新一波攻勢最早可能在2月或3月開始。此消息證實了烏克蘭及其盟友的警告，即俄國將發起新攻擊，並暗示可能會在基輔獲得歐美支援的戰車抵達前開始。

俄羅斯總統普亭據稱準備在烏克蘭發動新攻勢，同時準備讓俄國與美國及其盟友進行長達數年的衝突。（Getty Images）

與克宮關係密切的政治顧問馬爾科夫（Sergei Markov）指出，「截至目前，結果令人震驚，因為俄羅斯根本還沒準備好。這演變成一場曠日持久的戰爭，而俄國還沒有足夠人力或武器來發動戰爭。」

另據路透報導，烏東頓內次克州長基里蘭科表示，俄軍對康斯坦丁諾夫發動攻擊，造成3死、14人受傷，另有4棟公寓和1間旅館遭到破壞。

空襲現場的照片可見扭曲變形的金屬和燒焦的家具，還有汽車殘骸散落在庭院裡。救援人員正清理瓦礫堆，現場還可以看到新鮮的血跡。

烏東城市康斯坦丁諾夫的一個住宅區，28 日遭俄軍發動空襲，造成3人喪生。（路透）

華爾街日報則引述烏東要地巴赫姆特的烏軍報導，俄軍視該市為其當前的主要目標，近幾天來，俄軍的攻勢已更深入，對烏軍在當地的控制造成威脅。

烏軍指揮官指稱，俄軍步步進逼，越來越深入該市，使基輔面臨下令防守的烏軍和俄軍打城鎮戰，抑或撤離守軍，俾保存實力。

烏軍目前據守巴赫姆特地勢較高的西部、易守難攻，該市的戰略價值有爭議，有些指揮官認為幾無價值。但俄軍尋求擴大其對東頓巴斯地區的控制，使該市近幾個月來具有一種「象徵的重要性」。俄方已派數千名「瓦格納集團」傭兵設法奪回該市，其中許多是徵召來的罪犯。烏克蘭總統澤倫斯基去年12月曾訪視當地，稱讚巴赫姆特是「堡壘」。