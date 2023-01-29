我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

普亭將發動新攻勢拚奪回主動權 「衝突長達數年」

編譯中心／綜合28日電
烏軍據守頓內次克地區巴赫姆特附近前線。（路透）
烏軍據守頓內次克地區巴赫姆特附近前線。（路透）

彭博報導，本應在數周內結束的烏俄戰爭持續了近一年，俄羅斯總統普亭準備在烏克蘭發動新攻勢，同時準備讓俄國與美國及其盟友進行長達數年的衝突。此外，烏東城市康斯坦丁諾夫的一個住宅區，今天遭俄軍發動空襲，造成3人喪生。

根據官員、顧問和熟悉內情的人表示，克里姆林宮的目標是證明俄軍能在數月失利後重新奪回主動權，並向基輔及其盟友施壓，要求他們同意達成某種停戰協議。

知情人士表示，連普亭也無法否認他花了數十年建立的軍隊存在弱點。但親近克宮的人表示，最新一波攻勢最早可能在2月或3月開始。此消息證實了烏克蘭及其盟友的警告，即俄國將發起新攻擊，並暗示可能會在基輔獲得歐美支援的戰車抵達前開始。

俄羅斯總統普亭據稱準備在烏克蘭發動新攻勢，同時準備讓俄國與美國及其盟友進行長達數...
俄羅斯總統普亭據稱準備在烏克蘭發動新攻勢，同時準備讓俄國與美國及其盟友進行長達數年的衝突。（Getty Images）

與克宮關係密切的政治顧問馬爾科夫（Sergei Markov）指出，「截至目前，結果令人震驚，因為俄羅斯根本還沒準備好。這演變成一場曠日持久的戰爭，而俄國還沒有足夠人力或武器來發動戰爭。」

另據路透報導，烏東頓內次克州長基里蘭科表示，俄軍對康斯坦丁諾夫發動攻擊，造成3死、14人受傷，另有4棟公寓和1間旅館遭到破壞。

空襲現場的照片可見扭曲變形的金屬和燒焦的家具，還有汽車殘骸散落在庭院裡。救援人員正清理瓦礫堆，現場還可以看到新鮮的血跡。

烏東城市康斯坦丁諾夫的一個住宅區，28 日遭俄軍發動空襲，造成3人喪生。（路透）
烏東城市康斯坦丁諾夫的一個住宅區，28 日遭俄軍發動空襲，造成3人喪生。（路透）

華爾街日報則引述烏東要地巴赫姆特的烏軍報導，俄軍視該市為其當前的主要目標，近幾天來，俄軍的攻勢已更深入，對烏軍在當地的控制造成威脅。

烏軍指揮官指稱，俄軍步步進逼，越來越深入該市，使基輔面臨下令防守的烏軍和俄軍打城鎮戰，抑或撤離守軍，俾保存實力。

烏軍目前據守巴赫姆特地勢較高的西部、易守難攻，該市的戰略價值有爭議，有些指揮官認為幾無價值。但俄軍尋求擴大其對東頓巴斯地區的控制，使該市近幾個月來具有一種「象徵的重要性」。俄方已派數千名「瓦格納集團」傭兵設法奪回該市，其中許多是徵召來的罪犯。烏克蘭總統澤倫斯基去年12月曾訪視當地，稱讚巴赫姆特是「堡壘」。

烏克蘭 俄國 普亭

上一則

布林肯訪問前夕 耶路撒冷「連環恐攻」猶太教堂7死

延伸閱讀

拚奪主動權 傳普亭將發動新攻勢 準備與烏克蘭長期對峙

拚奪主動權 傳普亭將發動新攻勢 準備與烏克蘭長期對峙
澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰

澳網／跟挺普亭觀眾合影惹議 約克維奇之父不到場看4強戰
英前首相：普亭不會真的發動核武 籲各國提供雙倍軍援給烏

英前首相：普亭不會真的發動核武 籲各國提供雙倍軍援給烏
普亭：特殊軍事行動是為結束烏東衝突 保護當地民眾

普亭：特殊軍事行動是為結束烏東衝突 保護當地民眾

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮