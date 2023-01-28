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憂砲彈供烏使用…巴西總統傳稱「不值得挑釁俄羅斯」拒賣砲彈給德國

編譯周辰陽／即時報導
巴西總統魯拉，資料照片。（Getty Images）
巴西總統魯拉，資料照片。（Getty Images）

俄羅斯官媒與烏克蘭媒體27日轉述巴西媒體報導，指巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前拒絕考慮把戰車彈藥送到德國，原因是他擔心這批砲彈有可能移交給烏克蘭。

根據RT、塔斯社與《烏克蘭新聲》（The New Voice of Ukraine）等媒體轉述的《聖保羅頁報》（Folha de Sao Paulo）27日新聞，這個決定是在20日做出的。當時，魯拉跟國防部長穆西奧（José Múcio）及武裝部隊首長在開會，隔天遭解職的陸軍司令阿魯達（Júlio Cesar de Arruda）提出了把彈藥運到德國的問題。

據報導，會中討論的砲彈是豹1型戰車的彈藥。熟悉此事的軍方與政壇人士宣稱，阿魯達報告德國想要為豹1型戰車購買砲彈，而巴西將因這批庫存的戰車砲彈收到約490萬美元（2500萬巴西雷亞爾）。魯拉總統據報考慮要求德方保證不會把彈藥運往烏克蘭，但最終決定拒絕轉讓，主張「不值得挑釁俄羅斯人」。

《烏克蘭新聲》報導，儘管在譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，但巴西因經濟理由維持中立地位，並拒絕參與制裁俄羅斯總統普亭。此前亦有新聞指出，同為拉丁美洲國家的哥倫比亞也拒絕了美方將該國俄製武器轉讓給烏克蘭的提案。

烏克蘭 巴西 俄羅斯

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