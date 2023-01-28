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加拿大、波蘭也援助…烏戰車大進補 CNN：暫難扭轉戰局

編譯中心╱綜合27日電
加拿大26日表示將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付四輛可全面作戰的豹式（Leopards）戰車。圖為加拿大軍隊擁有的豹式戰車資料照片。（路透）
加拿大26日表示將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付四輛可全面作戰的豹式（Leopards）戰車。圖為加拿大軍隊擁有的豹式戰車資料照片。（路透）

烏克蘭近期獲得英、美、德等國承諾援助多款主力戰車，可能使烏軍一舉扭轉戰局，然而美國CNN分析指出，戰車交付、人員培訓等準備工作要花上一段時間，烏軍想要靠戰車驅退俄軍，扭轉局勢，一時半刻恐難如願。

美國總統拜登日前宣布，美國政府將運送31輛美製M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車到烏克蘭，不過最快可能要到明年才能交付。

加拿大表示，將跟進美國、德國和其他國家，供應烏克蘭重型戰車來對抗俄羅斯軍隊，將交付四輛可全面作戰的豹式（Leopards）戰車，同時派遣專家訓練烏克蘭士兵操作這些戰車。

此外，波蘭將增援烏克蘭60輛戰車以助抵抗俄羅斯侵略，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天對此大表讚許。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在推特（Twitter）發文指出：「謝謝你們…做出這麼重大決定運交60輛戰車給烏克蘭，其中30輛為著名的PT-91主戰坦克，以及14輛豹式（Leopards）戰車。」

烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。不過截至目前為止，絕大多數西方國家政府在提供F-16等戰鬥機一事仍未鬆口。

CNN指出，雖然英國「挑戰者2型」（Challenger 2）、美國「M1艾布蘭」（M1 Abrams）、德國「豹2式」（Leopard 2）等主力戰車，即將成為烏軍的得力武器，但烏軍首先面臨的問題是交付時間。據了解，即使是在最樂觀的情況下，烏軍都必須等待好幾個月；美國陸軍退役將領赫特林（Mark Hertling）推估，烏軍的豹2式約需3個月才可投入戰場，艾布蘭則要等8個月以上。

美國國防部副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）表示，美方將提供烏方比M1A1更先進的M1A2艾布蘭主力戰車，但是美方目前沒有A2型戰車的庫存，可能要數月才能完成移交。

CNN還說，現代主力戰車外型強悍、堅實，但實戰效果主要仰賴核心的精密電子儀器和電腦系統，維修、保養及補充必要零件等重要作業，更得交給事先受過充足訓練的戰車操作員和後勤人員。安全專表示，烏軍最有效操作及維護的戰車，就是最佳的戰車，這個選項最有可能是系統複雜度較低、最易補充燃油和彈藥的豹2式。

專門從事陸戰研究的國防工業分析師、前英國皇家陸軍軍官德拉蒙德（Nicholas Drummond）同意道，德國豹2式戰車原本就是以義務役能夠維護進行設計，與烏軍體制一樣，因此豹2式會比挑戰者和艾布蘭對烏軍更有利。德拉蒙德另透露，目前各國服役中的豹2式超過4000輛。

波蘭再度宣布，將提供30輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。...
波蘭再度宣布，將提供30輛國產「PT-91」主戰車，為烏克蘭裝甲部隊再添新戰力。（路透）

烏克蘭 德國 澤倫斯基

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