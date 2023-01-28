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前俄傭兵憶慘況：親睹戰友逃離前線被殺

編譯張君堯╱綜合27日電
傭兵組織瓦格納集團一名前指揮官梅德韋傑夫本月初逃往挪威尋求庇護，近期他也談到目睹「戰友在試圖逃離烏克蘭前線時被槍殺」。(Getty Images)
傭兵組織瓦格納集團一名前指揮官梅德韋傑夫本月初逃往挪威尋求庇護，近期他也談到目睹「戰友在試圖逃離烏克蘭前線時被槍殺」。(Getty Images)

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）一名前指揮官梅德韋傑夫（Andrei Medvedev）本月初逃往挪威尋求庇護，近期他也談到目睹「戰友在試圖逃離烏克蘭前線時被槍殺」。

路透報導，梅德韋傑夫本月13日越過邊境逃至挪威後先是被拘留、25日才被釋放並待在一處未公開的「祕密地點」。

梅德韋傑夫先前曾表示在目睹被帶到烏克蘭為瓦格納集團作戰的俄羅斯囚犯遭殺害和虐待後，他擔心自己的生命安全也會如同努欽（Yevgeny Nuzhin）的威脅，後者去年向烏克蘭投降後，11月被集團抓回並遭到「鐵鎚爆頭處決」、過程更是拍成影片。

律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）接受採訪時透露梅德韋傑夫去年秋天在戰場上看到一些「極其可怕」的畫面，承受極大壓力，並援引梅德韋傑夫的話稱「他目睹戰友在自己面前被槍殺，只因為他們試圖逃離前線」。

此外，里斯內斯提到「梅德韋傑夫正在慢慢接受正在發生的事情，很長一段時間以來他的生活都是混亂、危險和壓抑的」。

負責調查戰爭罪的挪威國家刑事警察局「Kripos」已經開始詢問梅德韋傑夫在烏克蘭的經歷，而挪威赫爾辛基委員會（Norwegian Helsinki Committee）等其他團體也有興趣與梅德韋傑夫交談。

俄軍11個月前入侵烏克蘭以來，數以千計烏克蘭平民遭到殺害，數以百萬計人流離失所，一些城鎮也化為廢墟。

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