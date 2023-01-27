烏克蘭爭取到戰車後 放眼第4代戰機

路透報導，烏克蘭國防部長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。資料照片。（歐新社）

路透報導，烏克蘭國防部 長的顧問表示，基輔當局爭取到歐美提供主力戰車後，現在將推動西方國家支援美製F-16等第四代戰鬥機。

報導指出，隨著德國 與美國25日先後宣布計畫提供重型戰車給烏克蘭，結束了在為期數周的外交僵局，基輔當局為烏軍贏得了巨大的支持。烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）接受電訪時表示，「下一個巨大障礙現在會是戰鬥機」。

烏克蘭的空軍擁有一支老舊的前蘇聯時代戰鬥機隊，甚至是在1991年宣布獨立之前就離開了生產線，現在則是用於攔截任務與攻擊俄軍陣地。薩克指出，如果烏克蘭拿到西方國家的戰鬥機，「在戰場上的優勢將非常巨大…不只是F-16，第4代戰機，這就是我們想到的」。

西方國家的軍事援助對烏克蘭至關重要，並在俄烏戰爭期間有了迅速的演變。薩克說，「他們不想給我們重型火砲，然後他們給了。他們不想給我們海馬士（HIMARS）系統，然後他們給了。他們不想給我們戰車，現在他們正給我們戰車。除了核武，沒有什麼是我們得不到的」。

截至目前為止，絕大多數西方國家政府在提供F-16等戰鬥機一事仍未鬆口。金融時報報導，一位美國國防官員稱，「我們目前沒有什麼關於F-16的消息要宣布」。德國總理蕭茲則在聯邦議會公開表示，「在這件事情上，我很早就明確指出，我們不會送出戰鬥機，而我會在此再說一遍」。英國皇家空軍消息人士告訴每日電訊報，送出飛機「被認為過度升級（too escalatory）」，並指烏軍飛官「在颱風戰機受訓很可能會花上好幾年」。