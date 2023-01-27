報復美德軍援坦克 俄連轟烏55飛彈釀11死

烏克蘭基輔州格列瓦哈26日遭俄軍空襲，房舍被摧毀並炸出巨大坑洞。（美聯社）

美國與德國 昨天承諾將提供M1艾布蘭戰車（M1 Abrams）、豹2坦克等重型戰車給基輔政府對抗俄羅斯入侵後，俄國 今天鎖定烏克蘭 能源基礎設施發動一波猛烈空襲，造成11人死亡。此外，德國當局今天表示，機場、公共行政單位和金融業機構的網站，遭俄羅斯駭客團體Killnet號召發起的網攻襲擊。

中央社引述法新社報導，烏克蘭救難單位表示，俄國今天這波飛彈空襲導致11人死亡、11人受傷。當時烏克蘭正值上班尖峰時間，就在民眾準備出門時，全國各地空襲警報大作。在首都基輔，民眾進入地鐵站避難，有些人坐在墊子上或小型塑膠椅上。

俄羅斯26日在上班尖峰時間對烏克蘭發動新一波空襲，基輔民眾進入地鐵站避難。（路透）

尼古拉耶夫州長吉姆（Vitaliy Kim）在社交平台Telegram發文表示，該州上空看到了兩枚飛彈來襲。

烏克蘭軍方則指出，俄國發射的55枚飛彈中，有47枚被烏軍摧毀。官員稍早表示，一枚飛彈遭烏克蘭防空系統擊落後，其碎片造成首都基輔一名55歲男子喪命。烏軍還說，俄軍前一夜出動24架無人機已全數遭擊落，烏國空軍聲明中說：「這批攻擊型無人機是從亞速海東海岸出動。」

基輔局勢到下午已經穩定下來，但烏克蘭民營能源公司DTEK表示，毗鄰黑海的敖德薩州「將繼續緊急斷電」。俄國自去年10月起經常空襲烏克蘭各地能源基礎設施，而烏國目前氣溫接近攝氏零度。

這波攻擊也耽擱了法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）的訪問行程，她為了跟烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）討論援助事宜而來到敖德薩。

克里姆林宮則在俄國發動最新攻勢之際說，莫斯科認為西方國家運送戰車給烏克蘭是「直接涉入衝突」。而法國堅稱巴黎政府及其盟邦都未跟俄國交戰。

同時，德國昨天宣布軍援主力戰車後，聯邦資訊安全局（BSI）獲悉有德國境內目標遭「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網路）攻擊。當局發言人說，這波攻擊「特別針對機場網站」和一些「金融業目標」，以及「聯邦和邦層級行政部門的網站」。

根據「商務日報」，攻擊來自俄羅斯駭客團體Killnet，藉此回應德國總理蕭茲軍援烏克蘭。然而聯邦資訊安全局發言人說，要把今天的攻擊直接歸咎於Killnet「尤其困難」，「他們號召行動，然後很多人都參加了」。

聯邦資訊安全局說，針對公共行政部門的攻擊「大致上都被擊退，沒有嚴重影響」。