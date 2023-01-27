德國拒當出頭鳥 逼拜登先送戰車 歐洲多國跟進

美國總統拜登25日宣布軍援艾布蘭戰車給烏克蘭。（美聯社）

紐約時報報導，美國總統拜登 宣布軍援艾布蘭戰車給烏克蘭 ，其實並不情願，美國上周還堅稱艾布蘭戰車不適合烏克蘭使用。拜登改變主意，全因德國 堅持要美國先送自己的戰車，德國才會送出豹二型戰車給烏克蘭。拜登透過秘密渠道與德國和其他歐洲國家緊密溝通數周，被迫同意。

紐時報導，美國國防部長奧斯丁上周才拒絕提供艾布蘭戰車，美方認為這種戰車太耗油，補給和維修複雜。而如今拜登政府改變態度，目的是提供蕭茲政治掩護，讓德國送出豹二型戰車。豹二比艾布蘭戰車更輕、更靈活，更能適應烏克蘭反攻時突破俄國壕溝戰線需求。

德國總理蕭茲對軍援烏克蘭更不安，因為德國戰車對俄軍開砲，會讓人想起80年前納粹侵略蘇聯之戰。歐洲其他國家也擔心，美國若不帶頭，歐洲單方面以戰車援烏將激怒俄國，戰車援烏問題一度成為俄烏開打以來北約團結最大裂痕。

最後，美國官員意識到該讓政治凌駕國防部的反對意見了。曾在歐巴馬政府任職國防部的艾芙琳．法卡斯表示：「這個問題似乎一直都是政治問題，而非軍事問題。令人震驚的是，我們的盟友非常害怕在沒有美國的狀況下面對俄國。」

如外界預料，在美國與德國率先伸援後，幾個有豹2戰車列裝的國家紛紛跟進，先前波蘭已承諾援助手中豹2戰車，挪威今天也宣布供2輛；西班牙表示將清查庫存確認能援助的數量，瑞典國防部長也表示不排除跟進。

25日過45歲生日的烏克蘭總統澤倫斯基在推特上感謝拜登和蕭茲的決定，稱「這是邁向勝利之路上重要一步」。但他也表示，希望西方國家能援助長程飛彈和噴射戰機給烏克蘭。

澤倫斯基在影片中說：「我今天和北約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）談過，還必須放行長程飛彈到烏克蘭，這相當重要，我們必須擴大在砲兵方面的合作。」