我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

26歲蔡班達勇奪槍 姊姊：他需要時間來消化一切

「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

不顧俄反對 烏「黑海明珠」敖德薩 列入UNESCO世界遺產

中央社巴黎25日綜合外電報導
聯合國教育、科學及文化組織25日將烏克蘭南部港口城市敖德薩歷史中心列入世界遺產名錄。（圖取自twitter.com/UNESCO）
聯合國教育、科學及文化組織25日將烏克蘭南部港口城市敖德薩歷史中心列入世界遺產名錄。（圖取自twitter.com/UNESCO）

聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）25日不顧俄羅斯反對，將有「黑海明珠」之稱的烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）歷史中心列入世界遺產名錄。

法新社報導，UNESCO世界遺產委員會的21個成員國以6票贊成、1票反對和14票棄權，同意將敖德薩的指定區域列入世界遺產名錄。

去年2月入侵烏克蘭的俄羅斯一再試圖延後投票程序。這項投票承認該地的「傑出普世價值」和「全人類都有保護它的責任」。

在做出這項決定後，UNESCO秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）表示：「雖然戰爭仍在持續中，但敖德薩申遺成功體現我們的共同決心，即確保這個在世界動盪中始終屹立不倒的城市免遭進一步破壞。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對這個決定表示歡迎。他去年10月提出將敖德薩列為世界遺產的申請，以保護敖德薩免受俄羅斯轟炸。

澤倫斯基發推文說：「今天敖德薩獲得UNESCO的保護。我很感謝那些幫助保護我們的明珠免受俄羅斯侵略者攻擊的夥伴。」

距離經常遭俄軍空襲的首都基輔約500公里的敖德薩，同時也被列入瀕危世界遺產名錄中。

UNESCO表示，「這使其有機會獲得更多國際技術和財政援助」來加以保護，或在必要時進行修復。

UNESCO也表示，該組織已經幫助修復敖德薩美術博物館（Odesa Museum of Fine Arts）和敖德薩現代藝術博物館（Odesa Museum of Modern Art）自戰爭開始以來所遭受的損害。

世界遺產 俄羅斯 烏克蘭

上一則

全球首款噴鼻式COVID-19疫苗 印度正式推出

延伸閱讀

美M1坦克號稱「地表最強」火力、機動、防護於一體

美M1坦克號稱「地表最強」火力、機動、防護於一體
激戰...烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾 被俄軍攻陷

激戰...烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾 被俄軍攻陷
美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛

美德宣布戰車援烏 拜登：助烏克蘭長期防衛
烏貪腐恐動搖西方支持…澤倫斯基肅貪 高官接連請辭

烏貪腐恐動搖西方支持…澤倫斯基肅貪 高官接連請辭

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07

超人氣

更多 >
檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過

檢察官：趙春利接受詢問數小時 不帶感情描述犯案經過
路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃

路州女大生酒後搭順風車遭性侵 丟包路邊被撞斃
「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌

「他們一生都有心理創傷」高齡兇手濫殺 亞裔社區恐慌
伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年

伊州理工學院中國生間諜案 法官重判監禁8年
半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民