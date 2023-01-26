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德美軍援戰車翌日 烏克蘭遭俄羅斯空襲11死11傷

中央社基輔26日綜合外電報導
基輔遭受俄國砲擊。(美聯社)
基輔遭受俄國砲擊。(美聯社)

德國與美國昨天承諾將提供重型戰車給基輔政府對抗俄羅斯入侵後，俄國今天鎖定烏克蘭能源基礎設施發動一波猛烈空襲，造成11人死亡。

法新社報導，烏克蘭救難單位表示，俄國今天這波飛彈空襲導致11人死亡、11人受傷。烏克蘭軍方則指出，俄國發射的55枚飛彈中，有47枚被烏軍摧毀。

官員稍早表示，一枚飛彈遭烏克蘭防空系統擊落後，其碎片造成首都基輔（Kyiv）一名55歲男子喪命。

俄國自去年10月起經常空襲烏克蘭各地能源基礎設施，而烏國目前氣溫接近攝氏零度。

能源部長加盧申科（German Galushchenko）指控俄國試圖讓烏克蘭能源體系出現系統性故障，還說敖德薩（Odessa）和文尼察（Vinnytsia）地區的局勢特別艱困。

基輔局勢到下午已經穩定下來，但烏克蘭民營能源公司DTEK表示，毗鄰黑海（Black Sea）的敖德薩州「將繼續緊急斷電」。

這波攻擊也耽擱了法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）的訪問行程，她為了跟烏國外長庫列巴（Dmytro Kuleba）討論援助事宜而來到敖德薩。

對於西方等了許久終於承諾提供重型戰車給烏克蘭，一名烏國醫師在東部前線巴赫姆特市（Bakhmut）表態樂見，還說「這種事早該發生，而且數量應該要更多」。

克里姆林宮則在俄國發動最新攻勢之際說，莫斯科認為運送戰車給烏克蘭是「直接涉入衝突」。而法國堅稱巴黎政府及其盟邦都未跟俄國交戰。

▼美德宣布提供主力坦克 烏戰反擊升級

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄國 能源部

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