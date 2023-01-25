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烏貪腐恐動搖西方支持…澤倫斯基肅貪 高官接連請辭

編譯中心／綜合24日電
烏克蘭總統澤倫斯基肅貪，異動高層人事。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基肅貪，異動高層人事。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，目前烏克蘭高層和較低層官員正進行人事異動。先前傳出了自俄軍入侵以來最引人注目的貪腐指控，有使西方對基輔政權的支持熱情減退之虞。在澤倫斯基宣布鐵腕肅貪後，總統辦公室副主任、國防部副部長和副檢察長24日接連請辭。

路透報導，烏克蘭政治不清明由來已久，近日又傳出了醜聞，而此時歐洲各國正就是否提供烏克蘭豹2（Leopard 2）坦克發生爭執。豹2是歐洲各國軍隊普遍使用的軍備，烏克蘭表示需要此利器突破俄軍防線以收復失土。

澤倫斯基23日說：「我們已就部會和中央政府其他機構、地方和執法單位各層級官員的人事安排作出決定。」他並未指名道姓地透露將被撤換的官員，烏克蘭若干媒體報導，有些內閣部長和高層官員恐即將被革職。

烏克蘭肅貪警察表示，他們已依去年9月進口發電機時收受40萬美元回扣罪嫌，將基礎設施部副部長扣押，但當事人否認指控。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）在澤倫斯基發表談話後表示，他已請求澤倫斯基將他解除職務，他並未說明原因。他2019年協助澤連斯基競選，最近有份監督地方政策，去年因駕駛豪華汽車作私人用途被查。此外，去年9月曾有一批官員涉嫌挪用一筆價值逾700萬美元、用於札波羅熱人道救援的專款，提摩申科正是其中之一，但他全盤否認指控。

總統府辦公室表示，已接受提摩申科請辭。其他在澤倫斯基宣布人事異動消息後去職的官員，還包括了副檢察長和副國防部長。

檢察長辦公室宣布，已依副檢察長席孟能柯（Oleksiy Symonenko）個人意願，解除其職務。席孟能柯被媒體踢爆在長達10天新年假期，帶著家人前往西班牙馬貝雅（Marbella）度假，遭到各界抨擊。

另據烏克蘭一家報紙指控，國防部在採購軍糧時對供應商超額付款，「以高於基本糧食現價1至2倍價錢」購買糧餉。供應商僅承認出現技術性失誤，但強調款項尚未支付。媒體披露後，國防部副部長沙波瓦洛夫（Vyacheslav Shapovalov）已經請辭。國防部稱指控不實，但沙波瓦洛夫去職有助挽救各界對國防部的信任。

另外，歐盟外長會議23日同意加碼對烏克蘭兩筆軍事援助，共5億4500萬歐元（約5億9350萬美元），包括購買武器和軍事訓練用途。自俄烏戰爭去年2月爆發以來，歐盟對基輔的軍援總額已達36億歐元。歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾自豪地說，「我們對烏克蘭的支持是第一名」。

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科已向總統遞交辭職信。（Getty Images）
烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科已向總統遞交辭職信。（Getty Images）

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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