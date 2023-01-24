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波蘭擬援烏豹2戰車 德稱不阻擋 俄嗆美：導向可怕戰爭

編譯中心／綜合23日電
德國外長表明，不會阻撓波蘭把豹2戰車送基輔。圖為德製豹2戰車。（美聯社）
德國外長表明，不會阻撓波蘭把豹2戰車送基輔。圖為德製豹2戰車。（美聯社）

柏林此前因是否同意軍援德製「豹2式」主力戰車予烏克蘭，始終猶豫不決，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）22日終於鬆口表明，若波蘭將其擁有的豹2式送交基輔，德國政府不會阻撓。路透報導認為，這對急於在俄軍恐發動新一波攻勢前夕增強烏軍軍力的基輔而言，「可能是個突破」。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天也在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）面前表示，他將考慮供應法製「雷克勒」主戰車予基輔。

幾個月來，烏克蘭官員一直呼籲西方盟友提供德國製造的現代化重型戰車，以協助烏對抗俄羅斯侵略。但柏林本身迄未同意供應，此前亦未同意北約組織（NATO）其他成員國提供，而德方有權否決他國將德製武器轉交第三國。

不過，當貝爾伯克22日在法國LCI電視台被問到，若烏克蘭鄰邦波蘭未經德方同意，逕將豹2式援烏，那柏林將做何反應。她則回以「還沒人這樣問（我），但我們不會阻擋此事。」這番話似乎比蕭茲同日在巴黎舉行的德法領袖會談中更進一步。

蕭茲政府至今在此事上備受德國國內外施壓。執政的「社民黨」對德國軍事介入俄烏戰爭，一向態度審慎，認為恐造成戰事更加升溫。烏方則預料俄方很快將發動新一輪攻勢，西方國家設計製造的現代化、重型及主力戰車，將能夠提供烏克蘭地面部隊更多保障和機動性，有助烏軍光復失土。

豹2式雖是1979年服役，但作戰範圍約達500公里，最高時速68公里，配備120公釐滑膛砲與兩挺同軸輕機槍，廣獲歐洲和北美洲的加拿大等多國採用。烏軍現有坦克多為蘇聯製，基輔已提議其需300輛坦克。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）23日強調，德方同意與否「僅是次要問題」，「波蘭身為盟國，本來就可以直接向烏方提供豹2式」，華沙還將設法組建一個小型的援烏國家聯盟。

中央社報導，俄羅斯總統普亭密友、俄國下議院「國家院」議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）則說，西方向基輔運送攻擊性武器威脅俄國領土，不僅將導致全球災難，也會使反對動用大規模殺傷性武器的論點站不住腳。 他警告，美國和北約支持烏克蘭，會將世界導向一場「可怕的戰爭」。

德國 烏克蘭 蕭茲

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