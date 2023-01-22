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「今日俄羅斯」帳戶遭巴黎凍結 俄國揚言報復法媒

編譯中心／綜合21日電

若干俄羅斯通訊社21日報導，俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）在法國分部RT法國（RT France）的銀行帳戶遭到凍結後，莫斯科將對在俄國的法國媒體採取報復行動。

中央社引述法新社報導，RT法國的工會表示，它們在法國的銀行帳戶遭到凍結。RT法國已被禁止在法國從事廣播。

俄羅斯的塔斯社（TASS）與俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄國外交部一位匿名消息人士表示：「RT法國的帳戶被封鎖，將導致在俄羅斯的法國媒體遭到措施報復。」

這名人士還說，這些報復措施「將會被記住」；並指控巴黎「恐怖威脅俄羅斯記者」。

法國財政部告訴法新社，RT法國的資產遭到凍結，是遵照歐盟最近祭出的制裁措施，而非法國主動採取。

同個消息來源還說，2022年12月通過的歐盟新措施，與俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後歐盟決定的最初制裁方案不同，如今能針對特定實體進行「資產凍結」。

消息人士指出，這些實體包括一家名為ANO TV Novosti的公司，這家公司持有RT法國100%的股分。

俄羅斯對烏克蘭出兵後，RT已在大多數西方國家遭到被封殺。

俄羅斯 歐盟 俄國

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