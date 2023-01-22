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俄傭兵組織瓦格納參與侵烏 美列跨國犯罪組織

編譯中心／綜合報導
瓦格納集團的負責人普里格津(左)為俄羅斯總統普亭(右)的密友。(美聯社)
瓦格納集團的負責人普里格津(左)為俄羅斯總統普亭(右)的密友。(美聯社)

白宮官員20日表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）持續在俄國對烏克蘭發起的戰爭中幫助俄軍，美國已將它列為「跨國犯罪組織」，將於下周實施新一波制裁。對此，瓦格納負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）寫信質疑白宮決定。

路透報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）20日宣布，長期支持莫斯科入侵烏克蘭並聲稱已在戰場上取得進展的瓦格納集團，將被列為重要跨國犯罪組織，並於下周開始實施新一波制裁。

柯比說，瓦格納集團在烏克蘭約有5萬名戰士，其中80%來自監獄。柯比形容，瓦格納是一個「犯下廣泛暴行和人權侵犯行為的犯罪組織」。

根據柯比出示的美國情報圖像，北韓為瓦格納集團在烏克蘭的行動提供武器。他說，瓦格納集團已不遜於正規俄軍。他提及，財政部正式將瓦格納集團列為跨國犯罪組織，與義大利黑手黨、日本及俄羅斯的組織犯罪相提並論。

這項認定將使美國得以對瓦格納集團遍及全球的龐大網路實施更廣泛制裁，包括傭兵行動及在非洲等地的生意。

位於俄羅斯聖彼得堡的瓦格納辦公大樓外，聚集多名支持者。(美聯社)
位於俄羅斯聖彼得堡的瓦格納辦公大樓外，聚集多名支持者。(美聯社)

中央社引述法新社報導，瓦格納集團是由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的密友、俄國商人普里格津所掌控。

在美國宣布將針對瓦格納集團實施新一波制裁後，普里格津隨即向白宮發出一封簡短的信，詢問該組織遭控犯下哪些罪行。普里格津在自己的Telegram新聞服務中貼出一封指名寫給柯比的英文信，其內容如下：「親愛的柯比先生，您能否說明瓦格納犯下哪些罪行？」

瓦格納一直活躍在敘利亞、利比亞、中非共和國、蘇丹、莫三比克共和國、馬利共和國，以及烏克蘭。上月，白宮表示，瓦格納已從北韓接收一批武器，以協助強化俄軍在烏國的攻勢。在2017年和去年12月，華府已兩度針對與瓦格納的貿易實施限制，以限制其取得武器。歐盟也於2021年12月對瓦格納實施制裁。

柯比 白宮 烏克蘭

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