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中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

拒援烏主戰坦克 德：須與盟邦達協議

編譯中心／綜合20日電
德國仍不願批准向烏克蘭提供德製豹2主戰坦克。(Getty Images)
德國仍不願批准向烏克蘭提供德製豹2主戰坦克。(Getty Images)

西方國家的國防首長20日舉行重要會議，準備再大手筆軍援重武器給烏克蘭，但德國仍不願為軍援德製豹2（Leopard 2）主戰坦克開綠燈，並表示若要同意將德造坦克送交烏克蘭以抵抗俄羅斯軍隊攻擊，須與盟邦達成協議，這顯然使烏克蘭期待德國快速作出決定的希望破滅。

路透報導，歐洲國家領導人籲請德國，在20日同意將德造坦克運交烏克蘭，以抵禦俄軍攻勢。美國和烏克蘭都表示，時間是最重要的考量。

北大西洋公約組織（NATO）會員國和其他國家國防部長正在德國開會，此時已有警告指俄軍即將重振11個月來的進攻行動，以攻占其自稱已兼併但並未完全控制的烏克蘭東部和南部地區。

為此，美國和芬蘭在德國拉姆施坦（Ramstein）空軍基地的這項會議召開前，已宣布再次提供烏克蘭大筆軍事援助。拉姆施坦會議的重點在於，德國是否同意現已使用德造豹2坦克的歐洲國家將此型戰車轉送烏克蘭。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他無法透露相關決定何時會作出，但一旦盟邦之間達成共識，德國準備快速採取行動。

佩斯托瑞斯說，「所有正反意見都必須十分謹慎地衡量」；並說，這個問題20日已討論過，但尚未作出決定。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府似乎因擔心激怒俄羅斯，而不願授權將豹2坦克送交烏克蘭。有些西方國家官員也表示，擔心俄軍擄獲先進的西方武器會竊取相關技術。

「華爾街日報」報導，蕭茲正受到美國與盟國更大壓力，要他放行豹2坦克援烏。蕭茲則說等華府也願意拿出自家美製M1艾布蘭（Abrams）坦克援烏後，德國就會放行；但美國表示還不打算給烏克蘭M1坦克，一名官員表示，「艾布蘭坦克雖未排除，但近期不會批准」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則警告，部署西方坦克將引發「「明確的負面」後果，並稱這些坦克都需要維護和修理，將增加烏克蘭的問題，卻不會影響俄方達成目標。

不過，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）指出，他「確信」烏克蘭的西方盟友將設法合組聯盟，提供豹2坦克給這個遭戰爭蹂躪的國家。

德國國防部長佩斯托瑞斯（右）表示，一旦盟邦之間就提供坦克達成共識，德國準備快速採...
德國國防部長佩斯托瑞斯（右）表示，一旦盟邦之間就提供坦克達成共識，德國準備快速採取行動。（美聯社）

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