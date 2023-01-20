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援不援烏「豹2戰車」？50個國防長會議未有共識 德國：還沒決定

編譯徐榆涵／即時報導
以美國為首的逾50個國家20日針對軍援烏克蘭在德國舉行防長會議，德國會後表示，需要盟友國的同意，才能提供德製的豹2式主力戰車（Leopard II），挫敗基輔的寄望。（美聯社）
以美國為首的逾50個國家20日針對軍援烏克蘭在德國舉行防長會議，德國會後表示，需要盟友國的同意，才能提供德製的豹2式主力戰車（Leopard II），挫敗基輔的寄望。（美聯社）

以美國為首的逾50個國家20日針對軍援烏克蘭德國舉行防長會議，德國會後表示，需要盟友國的同意，才能提供德製的豹2式主力戰車（Leopard II），挫敗基輔的寄望。波蘭則警告，德國的猶豫不決可能會造成更多人員傷亡，會前甚至放話，即使未獲德國再出口批准，波蘭仍可以對烏克蘭提供豹2式戰車。

歐洲和美國在會前希望德國至少允許波蘭和芬蘭等擁有豹2式戰車的國家再出口，但即便經過幾天的懇求，德國新任命的國防部長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）表示尚未做出最終決定。

皮斯托瑞亞斯說，現在無法確定何時會對此做出決定，但是如果盟友國之間達成共識，德國已經準備好快速採取行動。

對此，波蘭外交部長發推文表示，德國不願採取行動，烏克蘭可能因此有人喪命。稱「軍援烏克蘭擊退俄羅斯侵略不是某種決策活動。烏克蘭的鮮血是真的，這是猶豫交付豹2式戰車的代價。我們現在需要採取行動。」

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在會後表示，隨著天氣好轉，預計在烏俄雙方重新發動攻勢之前，沒有太多時間能向烏克蘭提供額外軍備，稱「現在不是放慢腳步的時刻，現在必須更深入，烏克蘭的人民正在看著我們」。

波蘭曾在會前表示，可以不等德國批准即向烏軍提供豹2式戰車，並表示已參加15國的防長會議。

據信全球目前有超過2000輛豹2式戰車，烏克蘭總統澤倫斯基認為若獲得300輛將有助於烏軍擊敗俄羅斯。然而，根據德國軍武出口規定，其他想要供應德製豹2式戰車的國家，必須獲得德方同意。

德國 烏克蘭 國防部

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