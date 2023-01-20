西方將援烏空前數量重武器 主戰坦克仍卡關

德製豹2（Leopard 2）坦克。（美聯社）

西方國家的國防首長將於20日舉行重要會議，準備再大手筆軍援重武器給烏克蘭 ，但德國 仍不願為軍援德製豹2主戰坦克開綠燈，讓波蘭等盟國感到不滿，想藉會議施壓。

「華爾街日報」報導，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）正受到美國與盟國更大壓力，要他放行德製豹2（Leopard 2）坦克援烏。蕭茲則說等華府也願意拿出自家美製M1艾布蘭（Abrams）坦克援烏後，德國就會放行；但美國表示還不打算給烏克蘭M1坦克。

美製M1艾布蘭（Abrams）坦克。（路透）

一些最賣力援烏的歐洲盟國今天表示，他們這次軍援烏克蘭的規模將遠大於先前。英國、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、丹麥、捷克、荷蘭、斯洛伐克在聯合聲明稱「這筆空前的援贈包含主戰坦克、重火砲、防空系統、彈藥及步兵戰車」，顯有意施壓德國跟進。

援贈內容含英國提供10萬發砲彈、數百枚精確導引飛彈及一個中隊約14輛英製挑戰者2（Challenger 2）戰車，將是烏軍首度拿到西方製主戰坦克。英國還會援烏戰場後勤用裝甲車。

丹麥將捐出全部自家19門法製凱撒（Caesar）車載榴砲系統；波蘭提供防空砲與7萬發彈藥；瑞典允諾援助50輛CV90履帶步兵戰車與12門阿契爾（Archer）155公釐車載自走砲。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛掏出庫存的冷戰時期蘇製榴砲、榴彈發射器等軍火。

法國本月稍早已宣布提供AMX-10RC輪型輕戰車，加拿大則說將援烏200輛裝甲運兵車。美國則準備宣布新一批包裹軍援，含史崔克（Stryker）輪型裝甲車。但美方一名官員表示，美國沒有近期援烏主戰坦克的打算，「艾布蘭坦克雖未排除，但近期不會批准」。

德國因擔心戰事升級，始終排斥一項由波蘭帶頭的北約援烏豹2坦克建議。根據這份建議計畫，烏克蘭能從數個北約盟國取得多達100輛豹2；美國官員相信豹2坦克能幫烏軍抵擋俄軍攻勢。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）稱就算德國不同意，他們也能提供豹2給烏克蘭，明顯表達對柏林的不滿。波蘭願援烏14輛豹2，前提是其他盟國也要拿出；丹麥與芬蘭已表明願援烏豹2。

莫拉維茨奇18日晚間說：「（德國）同意與否是次要問題，拿不到同意我們就自己幹。講好聽點就是德國在北約裡最不積極，我們會繼續施壓蕭茲。」

波蘭一名高層官員表示，他們相信德國再扭扭捏捏將自外於歐洲，賠掉蕭茲的聲譽，因此柏林方面很可能會在20日的盟國防長會議時妥協。

德國規定輸出德製武器給第三方需德國同意，許多國家都有類似做法。蕭茲的幕僚們表示，在華府同意給烏克蘭M1坦克前，德國不會批准波蘭及其他盟國拿出手上的豹2坦克。

根據德國民調機構Insa近期一份調查，約50%的受訪德國民眾反對交付坦克給烏克蘭，贊成者僅38%。

西方官員表示，蕭茲與德國政壇對德製坦克出現於昔日二戰戰場的烏克蘭與俄羅斯極為敏感，深怕讓人聯想起當年納粹德軍鐵蹄蹂躪的印象，無疑提供俄國總統蒲亭一個絕佳的反西方宣傳機會，尤其若屆時出現大量德製坦克在戰場被摧毀畫面時，形同為俄國宣傳添油。