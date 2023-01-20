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暗貶普亭正規軍？ 俄傭兵頭子認證烏軍戰力

編譯中心／綜合19日電
知情人士透露，拜登政府正考慮將「史崔克裝甲車」列入下一波對烏克蘭的軍事援助。（美聯社）
知情人士透露，拜登政府正考慮將「史崔克裝甲車」列入下一波對烏克蘭的軍事援助。（美聯社）

烏俄戰爭持續至今已快一年，烏克蘭軍隊積極向西方盟國尋求武器援助，俄羅斯則向大舉徵兵、並與傭兵集團「瓦格納」聯合進攻。然而面對俄軍在戰場上頻頻失利，近日與俄國國防部內訌逐漸搬上台面的「瓦格納」集團負責人普里格津（Yevgeny Prigozhin）不給面子，直言烏軍有很多可「學習」之處。

普里格津19日說，「烏克蘭軍隊行事明確且融洽，我們可向他們學習之處有很多」，但是他堅稱，「阿特米夫斯克（Artemivsk）會被拿下」。阿特米夫斯克為巴赫姆特（Bakhmut）舊名。俄軍和瓦格納傭兵部隊數月來試圖奪下巴赫姆特，但烏克蘭部隊目前仍在為了守住這座烏東城鎮奮戰。

俄羅斯「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津。（路透）
俄羅斯「瓦格納」傭兵集團負責人普里格津。（路透）

上周普里格津與俄國國防部針對烏東鹽礦城蘇勒答爾（Soledar）的戰事，發出矛盾的說法，升高外界對俄國高層內訌的質疑。普里格津曾多次批評俄軍高層無能，18日他再度批評俄國國防部限制戰場上使用個人電子設備，表示這些設備是現代戰爭所需，與社會脫節的官員「必須隨著現代戰爭的進展一起進步」。

美國軍事智庫「戰爭研究所（ISW）」18日的最新烏俄戰況分析指出，普里格津越來越敢於出言批評俄國國防部，「意在削弱（對國防部）的信心」，拉抬自己成為俄國在烏國戰事的代表人物。

俄國針對侵烏的矛盾之處不只如此，俄羅斯駐瑞典大使館經營的一個推特帳號，18日發布一張標明「歐洲各國汽油成本」的地圖，卻被發現將克里米亞（Crimea）、頓巴斯地區（Donbas）歸在烏克蘭領土一方。

俄羅斯駐瑞典大使館經營的一個推特帳號18日發布一張標明「歐洲各國汽油成本」的地圖...
俄羅斯駐瑞典大使館經營的一個推特帳號18日發布一張標明「歐洲各國汽油成本」的地圖，不過眼尖的網友發現圖中無論是克里米亞、頓巴斯地區都被歸在烏克蘭領土一方。（取材自推特）

根據CNBC報導，俄羅斯自從2014年3月入侵後便宣稱克里米亞是「俄羅斯的一部分」，但此說法在國際社會上仍未被承認，如今這張俄羅斯駐瑞典大使館貼出的圖片似乎自打嘴巴。此外，該圖片中的頓巴斯地區也被歸在烏克蘭領土之中，俄羅斯自2022年入侵烏克蘭以來便占領該地區。

這張具話題性的圖片迄今已吸引736.5萬次觀看，俄羅斯駐瑞典大使館也尚未對CNBC的報導做出回應。

另據報導，五角大廈19日宣布再度向烏克蘭提供25億美元的軍援計畫，其中包括首次提供的史崔克裝甲車（Stryker vehicle）和更多的布萊德雷步兵戰車（Bradley IFV），幫助烏克蘭強化反攻能量。

此次軍援清單包括90輛的史崔克裝甲車和59輛的布萊德雷步兵戰車，此前美方已提供過50輛布萊德雷步兵戰車，使總數量超過100輛。

此外還包括「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）的彈藥，但沒有提供其他飛彈。自烏俄戰爭開打近一年以來，美國已提供烏克蘭逾267億美元軍援。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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