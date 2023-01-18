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烏克蘭政壇新星死於直升機墜毀 曾協助換囚、衝前線

中央社
烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基，18日在首都基輔外一起令人震驚的直升機墜毀事故中身亡。（路透）
烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基，18日在首都基輔外一起令人震驚的直升機墜毀事故中身亡。（路透）

烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）18日在首都基輔外一起令人震驚的直升機墜毀事故中身亡，他生前是備受敬重的政治人物，準備大膽涉足前線附近。

中央社引述法新社報導，42歲的莫納斯提爾斯基過去是受過專業訓練的律師，他與其他8人搭乘的國家緊急救難服務直升機18日墜毀在烏克蘭首都附近一個衛星城鎮的幼稚園附近。

據路透報導，烏克蘭國家緊急救難服務已將基輔郊區布洛瓦利市（Brovary）直升機墜毀事件的死亡人數，從上一次通報的17下修至14，死者當中所含的孩童人數也從4改成1。

基輔市長、前重量級拳王克里契科（Vitali Klitschko）形容莫納斯提爾斯基是「年輕、創意十足的好人…向來積極主動支援捍衛我國國人的性命」。

克里契科在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）告訴法新社，莫納斯提爾斯基「是他家人的珍愛，是我們國家莫大的人才。這是烏克蘭的另一起悲劇」。

莫納斯提爾斯基2021年就任內政部長，是烏克蘭新興一代的政治人物，也是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來位階最高的殉職官員。

與他一起葬身直升機殘骸的罹難者，還包括他的副手葉寧（Yevgeniy Yenin）以及其他內政部重要官員。

莫納斯提爾斯基從政前不僅教過法律，也當過執業律師。他2019年當選國會議員並於2年後，也就是俄國入侵烏克蘭之前的幾個月，獲任命取代醜聞纏身的阿瓦科夫（Arsen Avakov）、成為新的內政部長。

俄國部隊湧入烏克蘭邊界之前沒幾天，法新社團隊曾隨莫納斯提爾斯基前往遭戰火蹂躪的烏東頓內次克（Donetsk）地區。

當迫擊砲開始落在巴赫姆特（Bakhmut）附近，莫納斯提爾斯基不得不壓低身子、半蹲半跑地尋找掩護。不過就短短幾分鐘之前，頭戴鋼盔、身穿防彈背心的他曾告訴媒體：「我們隨時隨地準備好應付各種情況。」

巴赫姆特如今是俄國入侵烏克蘭近1年來的戰役核心。

烏克蘭內政部9月也曾介入與俄最大的換囚行動，成功讓215名烏軍回家。

在莫納斯提爾斯基協助下，死守馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）多周、最終遭俘虜的多位高階軍事人物得以獲釋。

換囚行動過後曝光的畫面顯示，莫納斯提爾斯基面帶微笑，於歷經長時間協商後在換囚地點土耳其迎接烏克蘭勇士回家。

莫納斯提爾斯基的工作表現，就連政治對手都發言肯定。在野黨國會議員鄂斯汀諾娃（Oleksandra Ustinova）在社群媒體寫說：「我們在委員會無論爭辯有多兇，莫納斯提爾斯基向來誠信正直、沉著、面帶微笑。他會協助讓好的事務過關。」

烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Ganna Malyar）表示，莫納斯提爾斯基「是第一個把『人』和『人權』放第一位的內政部長。如果我要挑出他一個特點，我會挑人性。」

烏克蘭 內政部 俄國

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