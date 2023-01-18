「像炮灰被迫戰鬥」 俄傭兵拒續約逃挪威保命

俄羅斯入侵烏克蘭將近一年，雖然烏軍展開反攻後收復大量失土，但烏克蘭當局仍敦促西方國家加快武器援助，因為根據他們的估計，俄羅斯將試著做出「最終推進行動」。（Getty Images）

據挪威警方和一名俄羅斯 活動人士指出，俄傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的一名前指揮官已越過該國的邊境逃往挪威，並尋求庇護 。這名指揮官因拒與瓦格納續約，憂遭處決而逃亡，他宣稱願公開組織罪證，協助調查戰爭罪行。金融時報報導，此為軍侵烏以來首次有瓦格納高層變節。

CNN報導，該名前指揮官名叫梅德韋傑夫（Andrei Medvedev），挪威警察安全局發言人16日也向CNN證實「梅德韋傑夫正在尋求庇護」的消息。

梅德韋傑夫害怕自己會跟努欽（Yevgeny Nuzhin）一樣被以殘忍的方式處決。努欽去年向烏克蘭 投降後，11月被集團抓回並遭到「鐵鎚爆頭處決」、過程更是拍成影片。梅德韋傑夫接受流亡俄羅斯人權活動分子、人權倡導組織「Gulagu.net」負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）採訪時指出「我們就像炮灰一樣被迫戰鬥」。

梅德韋傑夫表示，自己2022年7月與瓦格納簽約，在烏克蘭戰鬥四個月後約滿，但該集團隨即無限期延長其合約，當梅德韋傑夫拒絕續約時還遭到毆打，他透露，囚犯「因拒絕戰鬥或背叛而被槍殺」。

梅德韋傑夫說，「我們失去很多人、傷亡數很高，光是我們這個排就損失15到20人。據我所知，大多數人被埋葬在盧甘斯克並被宣布失蹤，如果你被宣布失蹤，親屬將不會得到任何保險給付」。

奧塞奇金說，梅德韋傑夫此前曾兩次試圖越境進入芬蘭但失敗；他表示，「我們並不是要為梅德韋傑夫參與瓦格納集團的行為辯護，但應該理解的是：他決定逃離作為殺害俄羅斯人和烏克蘭人的恐怖組織」。

據明報報導，梅德韋傑夫的律師里斯內斯（Brynjulf Risnes）表示，其當事人目擊一系列戰爭罪，包括瓦格納「處決逃兵」，並相信他已把一些罪證帶到挪威，打算未來幾周提供給調查戰爭罪的組織。他又說，移民當局已盤問過其當事人，暫沒證據顯示他犯下戰爭罪行。

俄羅斯入侵烏克蘭將近一年，雖然烏軍展開反攻後收復大量失土，但烏克蘭當局仍敦促西方國家加快武器援助，因為根據他們的估計，俄羅斯可能在入侵周年紀念日（2月）或3月試著做出「最終推進行動」，烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）表示，「我們必須每天為此類事件做好準備，首要和最終的問題總是有關西方國家幫助我們打敗入侵我國的侵略者的軍事援助」。