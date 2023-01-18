烏控訴：9000平民因俄戰遇害 包含453兒童

烏克蘭 總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）17日指出，自2022年2月俄羅斯 入侵以來，烏克蘭已有9000名平民遇害，其中包括453名兒童。

葉爾馬克在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）上說，「我們不會原諒任何一項酷刑或奪取生命（的行為）。每個罪犯都會被追究責任。」他並重申烏克蘭希望有特別的國際法庭來審判俄羅斯政治領導人，並讓俄國賠償入侵造成的破壞。

聯合國 人權事務高級專員辦公室16日表示，自俄羅斯入侵以來，烏克蘭有超過7000名平民遇害。

另外，烏克蘭東南部第聶伯羅巿（Dnipro）一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈襲擊，造成至少44人罹難，在瓦礫堆中持續進行的搜救工作今天宣告結束。這是俄烏戰爭開打近11個月以來，俄方鎖定平民目標的最新一起攻擊，也是死傷最慘重的攻擊之一。

路透報導，烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，有20人依舊未被尋獲，而44名死者中有5人是孩童。39人被從瓦礫堆中救出，總計有79人受傷。

英國國防部表示，俄方周末的攻擊是兩周以來首度使用長程飛彈，目標是烏克蘭電網。英方並辨認出攻擊第聶伯羅巿公寓建築的是一枚「打擊地面目標時，出了名不準確的反艦飛彈」，因為「其雷達導引系統在城巿地區辨識目標的能力很糟糕」。

聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責俄羅斯發射飛彈攻擊第聶伯羅巿公寓建築，強調這是疑似違反戰爭法的又一案例。