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俄羅斯趁寒冬彈襲 基輔市長：基礎設施恐隨時崩潰

中央社瑞士達沃斯16日綜合外電報導
在烏克蘭基輔人們走過一張放大版的郵票圖，上面描繪了燃燒的克里姆林宮。歐新社
在烏克蘭基輔人們走過一張放大版的郵票圖，上面描繪了燃燒的克里姆林宮。歐新社

烏克蘭首都基輔市長今天說，俄羅斯不時發動飛彈攻擊，加上冬季氣溫降到冰點，基輔的基礎設施可能隨時崩潰，讓有關當局承受愈來愈大的壓力。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）與他的弟弟瓦拉基米爾．克里契科（Wladimir Klitschko）向路透表示，烏克蘭的西方盟友必須加快對烏克蘭支援能攔截俄羅斯飛彈的防空系統。

烏克蘭指控俄羅斯無差別地將目標鎖定平民與關鍵基礎設施，威脅冬季的電力、自來水與中央暖氣供應。

克里契科說：「我們不是在談崩潰，但這可能…隨時發生，（因為）俄羅斯的飛彈能摧毀基輔的關鍵基礎設施。」他並指出，基輔的能源目前短缺30%。

他在世界經濟論壇（World Economic Forum）達沃斯年會場邊受訪時說：「烏克蘭現在寒風刺骨，沒有電力與暖氣幾乎不太可能生活。現在的情況很危急。我們正在努力存活下來。」

前重量級拳擊世界冠軍克里契科與瓦拉基米爾，是參加世界經濟論壇峰會的烏克蘭高階企業與政治代表團成員。

瓦拉基米爾說：「重要的是應刻不容緩支援我們所需的武器，愈快愈好，否則我們將持續失去基礎設施，最重要的還有我們的人民。」他又說，預料在烏克蘭北部，來自鄰國白俄羅斯的壓力將升高。

烏克蘭代表團前往達沃斯的重點，部分是為了替未來重建奠定基礎，評估各界對投資烏克蘭復甦的意願。

克里契科說：「今天我們談的是戰爭，以及如何結束這場毫無意義的戰爭，但我們也必須為之後的事做打算。」

歐洲復興開發銀行（EBRD）首席經濟學家賈沃西克（Beata Javorcik）說，國際社會的優先要務是協助烏克蘭度過這個冬季，並讓烏克蘭經濟盡可能減少損失。

她告訴路透：「即使軍事活動受地理位置侷限，但基礎設施受損會讓商務難以運作。」

歐洲復興開發銀行去年投資約17億歐元（約18億美元），用在烏克蘭的能源、交通運輸等重要基礎設施，估計烏克蘭去年經濟萎縮近1/3。

烏克蘭 白俄羅斯 投資

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