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拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

中央社倫敦16日綜合外電報導
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳，引發網友震驚鼻酸，據報這是知名拳擊教練科列諾夫斯基的家，如今一家天人永隔。

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）14日遭到俄羅斯飛彈攻擊，目前已知有44人喪生，包括3名孩童；仍有20人下落不明。罹難者包括科列諾夫斯基（Mykhailo Korenovsky），據報導，他的妻子和小孩倖免於難。

科列諾夫斯基最近在這個公寓與家人慶祝生日的影片也出現在網路上。

昔日的溫馨影像和如今的廢墟照片形成強烈對比，凸顯原本如常的生活一夕變調。

舒適的廚房日常家庭生活突然被俄羅斯攻擊徹底破壞。儘管外牆完全被毀，但帶有鮮黃色櫥櫃的廚房仍然相對完好，桌上甚至還有幾顆蘋果，盤子放在水槽旁待洗，烤箱手套仍整齊掛在掛鉤上。

烏克蘭一名國會議員在臉書（Facebook）上寫道：「人們在這個廚房煮飯、聊天、慶祝節日、歡笑、鬥嘴。」她將這棟建築物被破壞與國家命運相提並論，她說「這些是烏克蘭的傷口，我們家園的傷口」。

一名推特用戶發文說：「我看著這個廚房時，想到我成長的公寓、我爺爺奶奶住的公寓、我親戚住的公寓，因為我們都有兩個凳子就像那樣藏在廚房桌子下。」

烏克蘭武裝部隊在網路上轉發的一段影片中，可見一名小女孩笑著吹熄生日蛋糕上的4支蠟燭，據信影片中的人正是科列諾夫斯基的女兒。

目前尚不清楚這段影片是何時拍攝，但它赤裸裸地提醒人們戰火是如何在一夕之間摧毀生命。

烏克蘭 俄羅斯 社群媒體

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