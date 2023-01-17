我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩票頭獎越來越高 2美元搏個發財夢值不值？

拜登帶頭為金恩兒媳唱生日快樂歌 卻忘了她的名字

俄軍彈襲烏克蘭公寓44死 搜救工作結束

中央社基輔/紐約聯合國總部17日綜合外電報導
烏克蘭東南部第聶伯羅巿一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈襲擊，造成至少44人罹難。圖為16日搜救人員在瓦礫堆中找到一名亡者，將他的遺體放入屍袋中。美聯社
烏克蘭東南部第聶伯羅巿一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈襲擊，造成至少44人罹難。圖為16日搜救人員在瓦礫堆中找到一名亡者，將他的遺體放入屍袋中。美聯社

烏克蘭東南部第聶伯羅巿一棟公寓14日遭俄羅斯飛彈襲擊，造成至少44人罹難，在瓦礫堆中持續進行的搜救工作今天宣告結束。

這是俄烏戰爭開打近11個月以來，俄方鎖定平民目標的最新一起攻擊，也是死傷最慘重的攻擊之一。

路透報導，烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service）表示，有20人依舊未被尋獲，而44名死者中有5人是孩童。39人被從瓦礫堆中救出，總計有79人受傷。

當局在社群平台Telegram發布現場照片表示，「1月17日下午1時，第聶伯羅巿飛彈襲擊現場的搜救工作宣告結束」。

美聯社報導，根據第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko），這起事造成79人受傷，其中28人必須住院治療，10人情況危急。

烏克蘭軍方指出，擊中公寓的是一枚X-22俄國飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）矢言讓應當承擔責任的人繩之以法，強調這是烏克蘭和西方盟友「一項基本任務」。

他說：「我們會把握所有可能的機會，不論是在國內和國際，來確保所有俄羅斯殺人犯、下令展開飛彈恐怖攻擊和執行命令的每一個人，都難逃法律判決，並且確保他們受到懲罰。」

英國國防部今天表示，俄方週末的攻擊是兩週以來首度使用長程飛彈，目標是烏克蘭電網。英方並辨認出攻擊第聶伯羅巿公寓建築的是一枚「打擊地面目標時，出了名不準確的」反艦飛彈，因為「其雷達導引系統在城巿地區辨識目標的能力很糟糕」。

俄方造成眾多平民死傷的攻擊事件常使用類似飛彈，像是去年6月遭飛彈擊中的烏克蘭中部克列緬丘格市（Kremenchuk）一座購物中心。

這類事件助長國際社會堅定支持烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。戰事因時序入冬而走緩，但軍事分析家認為，一旦天氣情況改善，雙方很可能展開新一波攻勢。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）譴責俄羅斯發射飛彈攻擊第聶伯羅巿公寓建築，稱可能構成戰爭罪。

古特瑞斯的發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）告訴記者：「第聶伯羅巿住宅建築14日晚間遇襲，為去年2月俄羅斯展開侵略以來的最致命攻擊之一。秘書長譴責這場攻擊，強調這是疑似違反戰爭法的又一案例。」

聯合國烏克蘭駐地協調員兼人道主義事務協調員布朗（Denise Brown）呼籲「針對疑似觸犯戰爭罪展開有效調查，並對嫌疑人適當起訴」。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

上一則

越南貪官趁疫牟利 逾百人遭起訴官場大地震

延伸閱讀

普亭曾接待 俄「藍波」願替烏打仗 批俄剩下惡臭與眼淚

普亭曾接待 俄「藍波」願替烏打仗 批俄剩下惡臭與眼淚
國仇家恨 烏克蘭網球二姐：不與俄國、白俄人握手

國仇家恨 烏克蘭網球二姐：不與俄國、白俄人握手
烏克蘭軍人抵達美國受訓 學習操作愛國者飛彈系統

烏克蘭軍人抵達美國受訓 學習操作愛國者飛彈系統
俄飛彈襲烏公寓至少30死 這張照片震驚全球

俄飛彈襲烏公寓至少30死 這張照片震驚全球

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏東蘇勒答爾鎮的烏克蘭士兵。(美聯社)

屍橫遍野慘烈壕溝戰 烏東蘇勒答爾鎮泰半恐已陷落

2023-01-10 16:39

超人氣

更多 >
腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人

腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人
影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
只因吃不慣 華人已下肚幾頓的大米 好市多照樣給退貨

只因吃不慣 華人已下肚幾頓的大米 好市多照樣給退貨

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去