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普亭曾接待 俄「藍波」願替烏打仗 批俄剩下惡臭與眼淚

編譯中心／綜合16日電
有「俄羅斯藍波」封號的俄國男星史莫亞尼諾夫（見圖）曾主演俄國總統普亭最愛電影之一戰爭片「第九連隊」，但他如今願意為烏克蘭而戰。（取材自CNN網頁）
有「俄羅斯藍波」封號的俄國男星史莫亞尼諾夫（見圖）曾主演俄國總統普亭最愛電影之一戰爭片「第九連隊」，但他如今願意為烏克蘭而戰。（取材自CNN網頁）

有「俄羅斯藍波」封號的俄國男星史莫亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）曾主演俄國總統普亭最愛電影之一戰爭片「第九連隊」（Devyataya Rota），並獲對方在官邸接待。但他如今卻願意為了烏克蘭而戰，不惜殺死俄國士兵。

中央社引述CNN報導，史莫亞尼諾夫是2005年俄羅斯電影「第九連隊」當中的英雄人物，故事背景發生在前蘇聯部隊占領10年的阿富汗，劇情描述一支蘇軍連隊對抗阿富汗叛軍的背水一戰，史莫亞尼諾夫飾演這場戰役中最後存活的士兵。

史莫亞尼諾夫因此經常被形容是俄羅斯的藍波（Rambo），外界把他與美國動作片明星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演過的知名同名角色相比。

而當年「第九連隊」如此受歡迎，普亭2005年11月甚至在莫斯科郊區的官邸舉行特映會，並邀請史莫亞尼諾夫在內的本片演員與工作人員出席。

時隔多年，史莫亞尼諾夫現在因為反對普亭去年2月底對烏克蘭發動的戰爭，而流亡海外，並遭到俄羅斯當局列為「外國代理人」，同時面臨刑事調查。

據報導，史莫亞尼諾夫去年夏天首次發表反戰言論。當時他仍在俄羅斯境內，他在一篇訪問中形容俄國軍事行動是「一場災難，一切都垮了，（剩下）灰燼、煙霧、惡臭與眼淚」。

到了10月，史莫亞尼諾夫因損害俄羅斯武裝部隊名譽罪名，遭到莫斯科地方法院判處3萬盧布（約436.66美元）罰款，他也在這個月離開俄國。據信他目前人在鄰國拉脫維亞。

史莫亞尼諾夫更在上周告訴俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）：「我對於前線另一方（俄方）的人沒有任何感覺，只有仇恨。如果我在現場，會毫不留情。」

他說，他的一位前同事已上戰場為俄羅斯打仗，「我會朝他開槍嗎？毫不懷疑會的！我不排除為烏克蘭戰鬥？絕對是的！這是我唯一一條路。而如果我去打這場仗，我只會替烏克蘭打」。

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