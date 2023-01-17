援烏不積極數度失言 德防長辭職

被反對者認為援烏不積極，加上又數度失言，德國國防部長蘭布雷特16日宣布辭職。（美聯社）

德國 國防部長蘭布雷特16日宣布辭職，總理蕭茲 接受辭呈並稱將盡快提名新人選。蘭布雷特被反對者認為援助烏克蘭 不夠積極，未能有效重振德國軍力，加上數度失言，讓她備受批評，元旦發布的爭議性新年談話影片則是壓垮她的最後一根稻草。

57歲的蘭布雷特過去幾個月因軍援烏克蘭問題慘遭砲轟。俄烏戰爭初期，各國相繼軍援烏克蘭，但德國只援助5000頂鋼盔，讓蘭布雷特飽受嘲弄。

另外，批評者不滿她沒有積極促成德製戰車援烏，且指責她未能改善德軍裝備落後問題。數輛美洲豹步兵戰車在最近一次軍演無法通過實戰測試，讓德國國防能力遭到質疑。

蘭布雷特帶著兒子搭乘軍用直升機旅行，也引發爭議。她日前上傳一段新年影音到社群媒體，受到嚴厲批評，畫面中她站在柏林一個十字路口談論烏克蘭戰爭，但背後卻是熱鬧的跨年煙火。蘭布雷特說，俄烏戰爭帶來「許多特別經驗」和「遇見許多優秀又有趣的人」的機會。影片發出後，她就遭到嚴厲抨擊，要求蕭茲撤換她的呼聲日漸升高。2021年上任防長的她與蕭茲同屬社民黨。

蘭布雷特在辭職聲明中說，媒體數月來對她的大量關注，「幾乎無法客觀報導和討論軍人，以及為了德國公民所作的安全政策決定」。

路透報導，德國正因是否增加對烏克蘭軍援而面臨國際壓力，蘭布雷特離職對蕭茲是一大打擊。消息人士說，蕭茲17日將宣布繼任者。