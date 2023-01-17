我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

援烏不積極數度失言 德防長辭職

編譯陳韋廷／綜合16日電
被反對者認為援烏不積極，加上又數度失言，德國國防部長蘭布雷特16日宣布辭職。（美聯社）
被反對者認為援烏不積極，加上又數度失言，德國國防部長蘭布雷特16日宣布辭職。（美聯社）

德國國防部長蘭布雷特16日宣布辭職，總理蕭茲接受辭呈並稱將盡快提名新人選。蘭布雷特被反對者認為援助烏克蘭不夠積極，未能有效重振德國軍力，加上數度失言，讓她備受批評，元旦發布的爭議性新年談話影片則是壓垮她的最後一根稻草。

57歲的蘭布雷特過去幾個月因軍援烏克蘭問題慘遭砲轟。俄烏戰爭初期，各國相繼軍援烏克蘭，但德國只援助5000頂鋼盔，讓蘭布雷特飽受嘲弄。

另外，批評者不滿她沒有積極促成德製戰車援烏，且指責她未能改善德軍裝備落後問題。數輛美洲豹步兵戰車在最近一次軍演無法通過實戰測試，讓德國國防能力遭到質疑。

蘭布雷特帶著兒子搭乘軍用直升機旅行，也引發爭議。她日前上傳一段新年影音到社群媒體，受到嚴厲批評，畫面中她站在柏林一個十字路口談論烏克蘭戰爭，但背後卻是熱鬧的跨年煙火。蘭布雷特說，俄烏戰爭帶來「許多特別經驗」和「遇見許多優秀又有趣的人」的機會。影片發出後，她就遭到嚴厲抨擊，要求蕭茲撤換她的呼聲日漸升高。2021年上任防長的她與蕭茲同屬社民黨。

蘭布雷特在辭職聲明中說，媒體數月來對她的大量關注，「幾乎無法客觀報導和討論軍人，以及為了德國公民所作的安全政策決定」。

路透報導，德國正因是否增加對烏克蘭軍援而面臨國際壓力，蘭布雷特離職對蕭茲是一大打擊。消息人士說，蕭茲17日將宣布繼任者。

德國 蕭茲 烏克蘭

上一則

普亭曾接待 俄「藍波」願替烏打仗 批俄剩下惡臭與眼淚

下一則

哈利回憶錄首日賣143萬本 打敗歐巴馬 創金氏紀錄

延伸閱讀

大提琴音樂節

大提琴音樂節
新年影片成壓垮駱駝最後稻草 德防長蘭布雷特請辭

新年影片成壓垮駱駝最後稻草 德防長蘭布雷特請辭
從無聲辭職到大舉資遣 2023裁員潮

從無聲辭職到大舉資遣 2023裁員潮
軍援烏克蘭「豹2式坦克」？德軍火商：最快得等到明年

軍援烏克蘭「豹2式坦克」？德軍火商：最快得等到明年

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能