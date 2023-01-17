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援烏武器升級付代價 英陸軍首長坦承戰力「暫時較弱」

編譯周辰陽／即時報導
英國陸軍總參謀長在致官兵的備忘錄表示，將戰車與火砲送到烏克蘭以強化烏軍戰力將讓英國陸軍「暫時較弱」。圖為英國政府日前承諾軍援烏克蘭的挑戰者2型戰車。（路透資料照片）
英國陸軍總參謀長在致官兵的備忘錄表示，將戰車與火砲送到烏克蘭以強化烏軍戰力將讓英國陸軍「暫時較弱」。圖為英國政府日前承諾軍援烏克蘭的挑戰者2型戰車。（路透資料照片）

BBC報導，英國陸軍總參謀長桑德斯爵士上將（Gen Sir Patrick Sanders）表示，將戰車與火砲送到烏克蘭以強化烏軍戰力將讓英國陸軍「暫時較弱」。

英國政府日前承諾，將把14輛挑戰者2型戰車送到前線，還預期將軍援大約30輛AS-90型自走砲。桑德斯上將在BBC看到的致部隊內部訊息指出，烏克蘭在對抗俄羅斯的戰爭中，會把英國捐贈的武器「妥善利用」（good use），但警告此舉也將使英國陸軍「暫時較弱」（temporarily weaker）。

桑德斯上將向官兵表示，確保俄羅斯在烏克蘭戰敗「讓我們更安全」，但也強調快速恢復英國陸軍的作戰能力「極其重要」。他說，「毋庸置疑，我們的選擇將影響我們動員軍隊對抗俄羅斯呈現的嚴重與持久威脅，以及履行我們北約義務的能力」。

報導稱，桑德斯上將表明，英國陸軍正在做出犧牲以幫助烏克蘭贏得戰爭。雖然他認為此舉是值得的，卻是付出了代價，因此希望見到重建所需的投資。

BBC指出，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）16日在下議院發言時，強調了需要再投資軍隊。桑德斯上將致官兵備忘錄同樣是對財政部發出訊息，要求兌現政府在英國陸軍現代化的承諾。

英國 桑德斯 烏克蘭

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