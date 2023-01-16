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烏第一夫人率團赴達沃斯經濟論壇 遊說增援抗俄

中央社／瑞士達沃斯16日綜合外電
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基（Olena Zelenska）率領的大型部長和市長代表團今天浩浩蕩蕩前往瑞士參加達沃斯世界經濟論壇，遊說西方提供更多援助並運送更多武器。

法新社報導，基輔市長、前重量級拳擊冠軍克里契科（Vitali Klitschko）被問及是否需要新援助時告訴記者：「這就是我來這裡的原因，這就是為什麼直接交談非常重要…建立人際關係非常重要。」

在瑞士阿爾卑斯山舉行的年度達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）集結數百位政府首腦、部長和數千名商界領袖，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）預定18日出席。

峰會將於今晚正式揭幕，俄羅斯入侵烏克蘭是今年峰會最重要的議題之一。

歐倫娜‧澤倫斯基預定明天上台致詞，她的夫婿則計畫在18、19日的論壇場邊活動透過視訊連線發言。

包括尼古拉耶夫（Mykolaiv）和利維夫（Lviv）在內，其他幾座城市的市長以及經濟、文化和數位事務部長都預定出席，使烏克蘭成為此次出席人數最多的國家代表團之一。

俄羅斯官員和業界領袖並未獲邀，因為其中許多人仍被禁止旅行或正遭受歐盟制裁。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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