曾是愛國片大明星 俄男星今願替烏克蘭打仗殺敵

有「俄羅斯藍波」封號的俄國男星史莫亞尼諾夫(圖)曾主演俄國總統普亭最愛電影之一戰爭片「第九連隊」，並獲對方在官邸接待。但他如今卻願意為了烏克蘭而戰，不惜殺死俄國士兵。美聯社

有「俄羅斯 藍波」封號的俄國 男星史莫亞尼諾夫曾主演俄國總統普亭最愛電影之一戰爭片「第九連隊」，並獲對方在官邸接待。但他如今卻願意為了烏克蘭 而戰，不惜殺死俄國士兵。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，史莫亞尼諾夫（Artur Smolyaninov）是2005年俄羅斯電影「第九連隊」（Devyataya Rota）當中的英雄人物，故事背景發生在前蘇聯部隊占領10年的阿富汗，劇情描述一支蘇軍連隊對抗阿富汗叛軍的背水一戰，史莫亞尼諾夫飾演這場戰役中最後存活的士兵。

他因此經常被形容是俄羅斯的藍波（Rambo），外界把他與美國動作片明星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）主演過的知名同名角色相比。

而當年「第九連隊」如此受歡迎，普亭（Vladimir Putin）2005年11月甚至在莫斯科郊區的官邸舉行特映會，並邀請史莫亞尼諾夫在內的本片演員與工作人員出席。

然而時隔多年物換星移，史莫亞尼諾夫現在卻因為反對普亭2022年2月底對烏克蘭發動的戰爭，而流亡海外，並遭到俄羅斯當局列為「外國代理人」，同時面臨刑事調查。

史莫亞尼諾夫2022年夏天首次發表反戰言論。當時他仍在俄羅斯境內，他在一篇訪問中形容俄國軍事行動是「一場災難，一切都垮了，（剩下）灰燼、煙霧、惡臭與眼淚」。

到了10月，史莫亞尼諾夫因為損害俄羅斯武裝部隊名譽罪名，遭到莫斯科地方法院判處3萬盧布（約436美元）罰款，他也在這個月離開俄國。據信他目前人在鄰國拉脫維亞。

史莫亞尼諾夫回憶自己如何跨越俄羅斯國界進入拉脫維亞：「我徒步越過國界。...你只要走30公尺，前方就是完全不一樣的人。他們如此溫和，甚至神情也不同。」

史莫亞尼諾夫更在上週告訴俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）：「我對於前線另一方（俄方）的人沒有任何感覺，只有仇恨。如果我在現場，會毫不留情。」

他說，他的一位前同事已上戰場為俄羅斯打仗，「我會朝他開槍嗎？毫不懷疑會的！我不排除為烏克蘭戰鬥？絕對是的！這是我唯一一條路。而如果我去打這場仗，我只會替烏克蘭打」。

幾天之後，俄羅斯司法部將史莫亞尼諾夫列為外國代理人。俄國調查委員會（Investigative Committee）主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）並下令對他展開刑事調查。