烏公寓遇襲增至40死 克宮：英援戰車將燒成廢鐵

烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿一棟住宅建築週末遭到攻擊。圖為16日救難人員抬出一具屍體。美聯社

烏克蘭 中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）一棟住宅建築週末遭到攻擊，造成包括兩名兒童在內的死亡人數增至40人，並有75人受傷，但還有30人失蹤。搜救工作持續進行中。

路透報導，第聶伯羅市官員科爾班（Gennadiy Korban）表示，這起攻擊至少造成40人喪生，還有30人下落不明。75人受到輕重傷，其中包括14名孩童。

法新社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稍早在社群媒體 上發文說：「截至目前，這場敵人攻擊奪走這棟建築內35位居民性命，包括兩名兒童。有39人獲救，75人受傷。」

他並表示，搜救工作於建築遭到攻擊近40小時後持續進行中，「其他35位居民生死未卜」。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）昨天譴責俄方對這起攻擊「膽怯得不敢出聲」，強調舉世紛紛就「此一恐怖行徑」向烏克蘭表達慰問。他強調，即使只有最渺茫機會拯救人命，救援行動都將持續下去。

不過，克里姆林宮今天否認上述週末攻擊是俄軍所為。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄軍沒有攻擊住宅建築或社會性基礎設施，他們只攻擊軍事目標。」

與此同時，克宮強調，英國承諾對烏克蘭提供的戰車將會在戰場上「被燒成廢鐵」。