我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：它糟透了

傳奇性感女神「鐘樓怪人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

烏公寓遇襲增至40死 克宮：英援戰車將燒成廢鐵

中央社基輔/莫斯科16日綜合外電報導
烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿一棟住宅建築週末遭到攻擊。圖為16日救難人員抬出一具屍體。美聯社
烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿一棟住宅建築週末遭到攻擊。圖為16日救難人員抬出一具屍體。美聯社

烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿（Dnipro）一棟住宅建築週末遭到攻擊，造成包括兩名兒童在內的死亡人數增至40人，並有75人受傷，但還有30人失蹤。搜救工作持續進行中。

路透報導，第聶伯羅市官員科爾班（Gennadiy Korban）表示，這起攻擊至少造成40人喪生，還有30人下落不明。75人受到輕重傷，其中包括14名孩童。

法新社報導，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稍早在社群媒體上發文說：「截至目前，這場敵人攻擊奪走這棟建築內35位居民性命，包括兩名兒童。有39人獲救，75人受傷。」

他並表示，搜救工作於建築遭到攻擊近40小時後持續進行中，「其他35位居民生死未卜」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天譴責俄方對這起攻擊「膽怯得不敢出聲」，強調舉世紛紛就「此一恐怖行徑」向烏克蘭表達慰問。他強調，即使只有最渺茫機會拯救人命，救援行動都將持續下去。

不過，克里姆林宮今天否認上述週末攻擊是俄軍所為。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「俄軍沒有攻擊住宅建築或社會性基礎設施，他們只攻擊軍事目標。」

與此同時，克宮強調，英國承諾對烏克蘭提供的戰車將會在戰場上「被燒成廢鐵」。

培斯科夫說：「特殊軍事行動將會繼續下去，那些戰車會被燒毀。」

烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿一棟住宅建築週末遭到攻擊，16日救難人員持續搜救。路透
烏克蘭中部偏東的第聶伯羅巿一棟住宅建築週末遭到攻擊，16日救難人員持續搜救。路透

烏克蘭 社群媒體 澤倫斯基

上一則

雪人航空YT691空難：尼泊爾被質疑的飛航安全與禁飛令？

下一則

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

延伸閱讀

俄飛彈襲烏公寓至少30死 這張照片震驚全球

俄飛彈襲烏公寓至少30死 這張照片震驚全球
俄烏戰火未歇…普亭、澤倫斯基已布局2024年連任

俄烏戰火未歇…普亭、澤倫斯基已布局2024年連任
俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭公寓 至少12人喪命

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭公寓 至少12人喪命
澤倫斯基誓由戰場阻俄國恐怖暴行 籲西方提供武器

澤倫斯基誓由戰場阻俄國恐怖暴行 籲西方提供武器

熱門新聞

尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18
烏東蘇勒答爾鎮的烏克蘭士兵。(美聯社)

屍橫遍野慘烈壕溝戰 烏東蘇勒答爾鎮泰半恐已陷落

2023-01-10 16:39

超人氣

更多 >
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包
洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒

洛杉磯出發遊遍美國10個城只要299元 唯優惠倒數讀秒
法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人