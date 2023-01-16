俄飛彈襲烏公寓至少30死 女癱坐廢墟照震驚全球

俄羅斯飛彈14日擊中烏克蘭東部城市第聶伯城一座公寓，造成至少21人死亡。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科在推特分享了一張照片，照片中的年輕女子在襲擊中奇蹟倖存，她癱坐在家中廁所的廢墟，滿臉驚恐。（取材自推特）

烏克蘭 東部城市第聶伯（Dnipro）一棟公寓14日遭俄羅斯 飛彈擊中，死亡數已經增至30人，烏克蘭總統澤倫斯基 今天則譴責俄羅斯人民「怯懦地沉默」。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科也在推特分享了一張照片，照片中的年輕女子在襲擊中奇蹟倖存，她癱坐在家中廁所的廢墟，滿臉驚恐。這張照片也震驚全球。

紐約時報報導，照片中的23歲倖存女子癱坐在被毀公寓的瓦礫堆中，事發時她躲進廁所，奇蹟倖存。但她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。這名女子的另一半去年9月在戰爭中喪生。格拉什琴科推文表示，全世界必須看到這張照片。

另據中央社引述法新社報導，澤倫斯基在晚間談話表示，昨天俄國發射飛彈攻擊公寓後，烏克蘭收到世界各地傳來的許多同情訊息。

在烏克蘭東部的第聶伯市遭攻擊後，救難隊15日清晨在冰冷的溫度下徹夜辛勤執行救援任務。（路透）

澤倫斯基轉用俄語說，他想對那些「甚至到現在都沒有對這種恐怖行徑說出幾句譴責的俄羅斯人」講一些話。他說：「你們怯懦地沉默，你們企圖等待正在發生的事情能落幕，但實際上只會以這樣的情況結束，就是有一天這些相同的恐怖分子會找上你們。」

澤倫斯基還提到，救難人員仍在公寓殘骸中搜尋30位失蹤民眾。

烏克蘭東部頓內次克地區的戰鬥仍持續進行，俄羅斯軍隊聲稱已經占領了當地鹽礦城鎮蘇勒答爾，但烏克蘭方面予以否認。