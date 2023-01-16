英領先西方援烏主力戰車 俄嗆：加劇戰鬥

英軍第七裝甲旅挑戰者二式主戰車，曾在伊拉克南部城市巴斯拉作戰。（路透）

英國 首相蘇納克14日允諾提供14輛英製挑戰者二式（Challenger 2）主力戰車給烏克蘭 ，搶先美國等北約（NATO）盟邦，也打破西方國家自去年2月俄烏戰爭爆發以來，不願軍援基輔主戰車的自我設限和禁忌。對此，俄羅斯隨即警告，這只會「加劇」衝突。

自俄國去年2月侵烏以來，烏克蘭一再要求西方提供重型戰車；但西方國家一直不願意這麼做，因為擔心捲入這場戰爭或激怒俄羅斯。英國昨率先打破禁忌，允諾提供14輛英製挑戰者二式（Challenger 2）主力戰車，英國首相府並強調，這僅是倫敦加速擴大軍援基輔的「開端」。

烏克蘭總統澤倫斯基在推特感謝英國做出的決定，「不僅會加強我們戰場實力，還會向其他夥伴發出正確信號」。14日稍晚，英相辦公室發布第2份聲明指出，這些戰車將在未來幾周抵達烏克蘭，英國也將在接下來幾天開始訓練烏克蘭武裝部隊使用這些戰車和槍枝。

俄羅斯駐英大使館則警告：「將戰車開到衝突地區，不僅不會結束敵對，還會加劇戰鬥行動，造成更多傷亡，包括平民傷亡。」另外，俄國14日空襲基輔、哈爾科夫、敖德薩烏克蘭等城市，飛彈擊中烏東城市第聶伯一座公寓，造成至少23人死亡。

俄羅斯14日再度發射飛彈襲擊烏克蘭，中部第聶伯市一棟公寓大樓遭直接命中，死亡數已經增至30人。（Getty Images）

另一方面，在英國率先行動後，北約秘書長史托騰柏格15日接受德媒「商務日報」（Handelsblatt）訪問時指出，「近來對於（烏克蘭）重型作戰軍備的承諾相當重要，我預估近期內會有更多。」

本月稍早，法國、德國 和美國分別承諾要提供AMX-10 RC輕型偵察裝甲車、40輛貂鼠式步兵戰車和50輛布萊德雷戰車。德國經濟部長哈柏克還表示，不「排除」運送豹式戰車給烏克蘭的可能性。

但德國 「畫報」15日報導，德國武器製造商萊茵金屬公司執行長派培格表示，最快2024年才有可能把修理過的「豹2式」（Leopard II）主力戰車運給烏克蘭。派培格說，修理庫存的戰車將耗費數以億計歐元，且在確認訂單前，公司無法著手修理。