俄飛彈襲烏東公寓致21死 她倖存癱坐廢墟照震驚世界

紐約時報 報導,俄羅斯飛彈14日擊中烏克蘭 東部城市聶伯城(Dnipro)一座公寓,造成至少21人死亡。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科(Anton Gerashchenko)在推特分享了一張照片,照片中的年輕女子在襲擊中奇蹟倖存,她癱坐在家中廁所的廢墟,滿臉驚恐。這張照片也震驚全球。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)議會領袖魯卡舒克(Mykola Lukashuk)透過通訊軟體Telegram表示,目前已知有21人喪生,35人下落不明,73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

這名倖存的23歲年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中,事發時她躲進廁所,奇蹟倖存。但她的父母仍困在瓦礫堆下,生死未卜。這名女子的另一半去年9月在戰爭中喪生。格拉什琴科推文表示,全世界必須看到這張照片。

A woman sitting in the ruins of her destroyed apartment on the 7th floor in Dnipro. She hid in the bathroom and survived by miracle.



The whole world needs to see this photo by Arsen Dzodzaev for Hromadske. pic.twitter.com/2aojxAA5X5