俄飛彈襲烏東公寓致21死 她倖存癱坐廢墟照震驚世界

俄羅斯飛彈14日擊中烏克蘭東部城市聶伯城一座公寓，造成至少21人死亡。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科在推特分享了一張照片，照片中的年輕女子在襲擊中奇蹟倖存，她癱坐在家中廁所的廢墟，滿臉驚恐。（取材自烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科官方推特）

紐約時報 報導，俄羅斯飛彈14日擊中烏克蘭 東部城市聶伯城（Dnipro）一座公寓，造成至少21人死亡。烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）在推特分享了一張照片，照片中的年輕女子在襲擊中奇蹟倖存，她癱坐在家中廁所的廢墟，滿臉驚恐。這張照片也震驚全球。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）透過通訊軟體Telegram表示，目前已知有21人喪生，35人下落不明，73人受傷。救援人員仍在瓦礫堆中尋找生還者。

這名倖存的23歲年輕女子癱坐在被毀公寓7樓的瓦礫堆中，事發時她躲進廁所，奇蹟倖存。但她的父母仍困在瓦礫堆下，生死未卜。這名女子的另一半去年9月在戰爭中喪生。格拉什琴科推文表示，全世界必須看到這張照片。