我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾客機墜毀 72人全數罹難 含15名外國公民

舊金山「重返辦公室」全美最慢 較2年前仍低40%

俄烏戰火未歇…普亭、澤倫斯基已布局2024年連任

編譯中心╱綜合14日電
俄、烏總統普亭(左)與澤倫斯基(右)都有參選連任的計畫。(美聯社)
俄、烏總統普亭(左)與澤倫斯基(右)都有參選連任的計畫。(美聯社)

俄烏戰爭前途茫茫，但有件事情很清楚。俄羅斯工商時報網站報導，70歲的俄國總統普亭已展開2024總統連任的準備工作；巧的是，烏克蘭總統府高層官員透露，而44歲的總統澤倫斯基將角逐連任。

俄國總統府官員表示，今年9月俄國將舉行地方選舉，幕僚已展開諮詢，將視得票率決定總統選戰怎麼打。

俄國獨立的民調業者Levada中心的民調顯示，自從俄國去年2月入侵烏克蘭後，普亭的支持率維持在七成多至八成出頭之間。如果戰事惡化，也不能排除普亭放棄連任的可能性。

普亭2000年首度當選總統，除了2008至12年暫時「屈就」總理，其他時間都是當總統。俄國2020年修憲幫他排除連任障礙，所以他做完第四任後仍能再選。

烏克蘭方面，總統府辦公室主任葉馬克上電視猛誇澤倫斯基是「烏克蘭脫離蘇聯獨立30年來最好的總統」。業馬克沒說澤倫斯基是否確定競選連任，但說「相信澤倫斯基對國家能有更大的貢獻」。

澤倫斯基2019年以70%得票率當選總統，但內政不彰，支持率一度跌到20%以下。俄國入侵烏克蘭後，他的民調飆升到80%至90%之間。演員出身的澤倫斯基已被預測，將會找個巡視戰壕的機會宣布競選連任。

烏克蘭1991年獨立至今，只有第二任總統Kuchma連任成功過(1994-2005)，其他都是一任就下台。澤倫斯基可望成為25年以來首位連任成功的烏克蘭總統。

另據外電報導，俄羅斯今天再度發射飛彈猛轟烏克蘭能源設施，造成烏克蘭「大部分地區」緊急斷電，同時烏東城市第聶伯羅一處住宅大樓遭攻擊，至少造成5人喪生和39人受傷，澤倫斯基痛批俄國濫施「恐怖暴行」。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）透過Telegram表示：「已知有五人喪生。」他貼出的照片顯示首府第聶伯羅市（Dnipro）一棟九層樓公寓被炸成廢墟。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在臉書上說：「敵軍今天攻擊我國發電設施和電網。哈爾科夫、利維夫（Lviv）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk、）札波羅熱（Zaporizhzhia）和基輔等州都遭到攻擊。」他表示，今後幾天供電方面的情況將很「艱困」。

俄羅斯14日再度發射飛彈猛轟烏克蘭，烏東城市第聶伯羅一處住宅大樓遭攻擊，至少造成...
俄羅斯14日再度發射飛彈猛轟烏克蘭，烏東城市第聶伯羅一處住宅大樓遭攻擊，至少造成5人喪生和39人受傷。(路透)

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

上一則

鐵粉襲國會 巴西前總統遭調查 4年爽花540萬全國庫埋單

下一則

哈利自傳大賣：有很多東西沒講 怕父兄不原諒

延伸閱讀

澤倫斯基誓由戰場阻俄國恐怖暴行 籲西方提供武器

澤倫斯基誓由戰場阻俄國恐怖暴行 籲西方提供武器
烏東城市遭彈襲5死39傷 澤倫斯基批俄國恐怖暴行

烏東城市遭彈襲5死39傷 澤倫斯基批俄國恐怖暴行
蘇納克通話澤倫斯基 英國將供挑戰者坦克給烏克蘭

蘇納克通話澤倫斯基 英國將供挑戰者坦克給烏克蘭
前方吃緊、後方緊吃？ 普亭、澤倫斯基展開2024連任布局

前方吃緊、後方緊吃？ 普亭、澤倫斯基展開2024連任布局

熱門新聞

凱特（前排左一）與梅根（前排右二），一開始就不很對盤，之後愈被比較愈不和。（路透資料照片）

哈利揪出讓凱特、梅根不和的禍首 原來是梅根一句話惹怒凱特

2023-01-07 08:07
23歲的瑪麗安娜到航空公司面試，沒想到卻被要求「脫到只剩內褲」，讓她覺得遭到羞辱。示意圖／ingimage

面試遭「剝光衣物只剩內褲」 受害空姐哭訴：像動物

2023-01-08 11:30
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
俄軍戰場表現差勁，一大因素是將領思慮不周，未顧及延綿數十公里長的裝甲車隊，多麼容易遭配備反坦克飛彈的烏軍以「打帶跑」戰術襲擊。 圖／美聯社

俄烏「消耗戰」戰力如何分高下？克魯曼算給你聽

2023-01-07 16:20
哈利王子回憶錄「備胎」10日正式上市。（歐新社）

哈利回憶錄自爆17歲失身 參加威廉婚禮時生殖器凍傷

2023-01-10 01:18

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中

龐氏騙局富豪集團創辦人陳力死於獄中
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人