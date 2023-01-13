俄擬擴軍30% 議員稱最快今春擴大徵兵年齡

俄羅斯一位資深國會議員表示，俄國最快可能在今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限。圖為在俄境西南部伏爾加格勒州去年9月29日被徵新兵，登上火車，帶去集訓中心。(美聯社)

俄羅斯 一位資深國會議員表示，俄國 最快可能在今年春季擴大公民徵召入伍的年齡上限。這是莫斯科當局計畫把軍隊人數增加3成的一環。

路透報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）去年12月支持俄國國防部提案，將義務兵役年齡由現行的18歲至27歲，提高到21歲至30歲。

俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）在接受官方屬性的國會媒體採訪時表示，俄國可在今年春季起草，將徵兵年齡上限門檻提高到30歲，但要先經過1到3年過渡期後，才會把下限門檻從18歲提高到21歲。

批評人士指稱這個過渡期是想趁機補充烏克蘭 戰事傷亡帶來人力短缺的「陽謀」，遭卡塔波洛夫駁斥。

卡塔波洛夫說：「義務徵兵人數逐年遞減，這類員額數也不會增加。」

俄羅斯武裝部隊的人員組成徵、募兵員均有。俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）曾闡述計畫將俄國作戰人員總數將由115萬增至150萬。

去年2月俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，派義務役官兵到烏克蘭一事就受高度關注；儘管普亭曾說不會派義務役官兵到烏克蘭，但俄國國防部後來坦承確有義務役士兵派往烏克蘭作戰。

俄羅斯去年9月宣布二戰以來的首次動員，緊急徵召30多萬含退伍軍人在內的人員支應侵烏戰爭。西方各國聲稱俄羅斯在近11個月的戰爭中已折損數萬士兵。