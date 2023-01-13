俄隔3個月再換侵烏總指揮 末日將軍淪副手

「末日將軍」蘇洛維金遭降職，成為對烏「特別軍事行動」三名副指揮官的其中之一。（美聯社）

俄羅斯對烏克蘭 的「特別軍事行動」似乎陷入僵局，總統普亭除了拿指揮官開刀，還痛斥負責軍購的副總理，被視為找「替罪羔羊」。另一方面，白俄羅斯 國防部證實，俄國 地面部隊總司令薩柳科夫今天率領代表團訪白俄羅斯，視察當地的聯合部隊戰備程度。外界憂心，俄國均將與白俄士兵組成聯合部隊，從北朝南再進攻。

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團11日聲稱拿下烏克蘭東部礦城蘇勒答爾，俄國國防部旋即發布侵烏指揮階層調整，由參謀總長格拉西莫夫親任對烏「特別軍事行動」總指揮官，取代三個月前才上任的「末日戰大將軍」蘇洛維金，後者降為三名副指揮官的其中之一。

美國馬薩爾科技10日提供的衛星圖顯示，烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾房舍遭毀損。（美聯社）

蘇洛維金去年10月上任後，便利用無人機與飛彈對烏克蘭首都基輔進行開戰以來最大規模的空襲；但俄軍去年11月在赫松大敗，下令俄軍撤離的也是蘇洛維金。另一方面，格拉西莫夫上任對烏軍事總指揮官，可能引起俄國主戰派強烈不滿。

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（右），擔任對烏「特別軍事行動」總指揮官。（歐新社）

美國智庫蘭德公司分析師斯科特表示，俄國國防部「正以最無能的將領，取代將最有能力的資深指揮官」，並認為調整指揮層級凸顯俄軍內部失和、矛盾日增。

而同樣在11日，普亭與內閣總理和副總理舉行視訊會議，負責軍購的副總理曼突洛夫率先報告飛機採購進度落後，包括軍機，有些公司還沒收到訂單時，普亭怒斥：「你這是耍我嗎？」並起身下令：「全力以赴，一個月內給我完成。」

另據路透報導，薩柳科夫昨被指派為俄軍侵烏作戰的副指揮官之一，今天隨即率領代表團訪白俄，並計畫從16日開始舉行聯合空戰訓練。

對此，烏克蘭總統澤倫斯基警告，俄軍可能從北方發起新的進攻，他並向烏克蘭部隊喊話「在靠近白俄的邊境和地區需要做好準備」。

澤倫斯基指出，「基輔的部隊目前正在訓練，以應對在北部新戰線發動新攻擊的威脅」。他說，「烏克蘭擔心俄羅斯可能會在從西北部發動襲擊之前，在白俄領土上集結軍隊，甚至可能像去年2月一樣試圖向基輔進發。通過重新開放北部戰線，俄羅斯將使基輔的部隊吃緊，因為幾個月來他們一直專注於東部和南部的戰鬥」。