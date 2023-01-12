俄烏「最血腥」戰役 俄稱奪鹽鎮遭烏否認
俄羅斯傭兵組織瓦格那集團宣布，已經掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar），克里姆林宮11日談到蘇勒答爾之戰，承認俄方傷亡慘重；但烏軍強調持續激戰中，否認俄軍掌控當地，烏、俄雙方都坦言，蘇勒答爾是一場血戰，烏方表示，是開戰以來「最血腥」。與此同時，美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。
瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布，「瓦格那部隊已控制蘇勒答爾（Soledar）全部地區」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍行動「戰術成功，但是那代價高昂，我們的戰士壯烈成仁」。
不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）強調，烏軍沒有讓俄軍突破前線，「現正持續激戰中，當地情況複雜」、「巴赫姆特（Bakhmut）附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰」。該鎮作戰的烏克蘭士兵向CNN透露，死亡人數已多到「已經沒人在統計」。
為拉開戰況，美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將表示：「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統（Patriot）的工作最快下周將在奧克拉荷馬州的西爾堡（Fort Sill）展開…這項訓練將讓90到100名烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」
另外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大將採購美製國家先進防空系統（NASAMS）捐贈烏克蘭。加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這套系統價值3.02億美元，可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。
而德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日突然造訪烏東哈爾科夫巿（Kharkiv），承諾對烏提供更多武器，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。
繼德國上周承諾提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給更多武器，但未具體說明是哪些武器。她還表示，德國政府將提供2000萬歐元（約2150萬美元）用在排雷工作。
義大利外交部長塔加尼也表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器，包括用於重建被俄羅斯摧毀電網的電氣材料、防空系統，及各種軍事物資等。
塔加尼表示，目前義大利已經運送了50多噸用於重建被俄羅斯襲擊摧毀電網的電氣材料，同時義大利也正與法國討論防空武器問題。
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