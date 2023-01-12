俄烏「最血腥」戰役 俄稱奪鹽鎮遭烏否認

瓦格那集團創辦人普里格津與成員於烏東城鎮蘇勒答爾鹽礦場內的合照，照片10日發布。(路透)

俄羅斯 傭兵組織瓦格那集團宣布，已經掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar），克里姆林宮11日談到蘇勒答爾之戰，承認俄方傷亡慘重；但烏軍強調持續激戰中，否認俄軍掌控當地，烏、俄雙方都坦言，蘇勒答爾是一場血戰，烏方表示，是開戰以來「最血腥」。與此同時，美國宣布將訓練約百名烏克蘭 人員使用及維護愛國者系統。

瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣布，「瓦格那部隊已控制蘇勒答爾（Soledar）全部地區」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍行動「戰術成功，但是那代價高昂，我們的戰士壯烈成仁」。

不過烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）強調，烏軍沒有讓俄軍突破前線，「現正持續激戰中，當地情況複雜」、「巴赫姆特（Bakhmut）附近戰況激烈程度堪比第二次世界大戰」。該鎮作戰的烏克蘭士兵向CNN透露，死亡人數已多到「已經沒人在統計」。

為拉開戰況，美國宣布將訓練約百名烏克蘭人員使用及維護愛國者系統。美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將表示：「訓練烏克蘭部隊使用愛國者防空系統（Patriot）的工作最快下周將在奧克拉荷馬州的西爾堡（Fort Sill）展開…這項訓練將讓90到100名烏克蘭軍人在預計持續數個月的訓練過程中操作、維護並維持這套防禦系統。」

義大利外交部長塔加尼表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器。 （取材自臉書）

另外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，加拿大將採購美製國家先進防空系統（NASAMS）捐贈烏克蘭。加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說，這套系統價值3.02億美元，可協助烏克蘭抵抗俄羅斯大規模轟炸烏國重要基礎設施。

而德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日突然造訪烏東哈爾科夫巿（Kharkiv），承諾對烏提供更多武器，並給予「更多具體協助」，幫烏克蘭加入歐盟。

繼德國上周承諾提供烏克蘭「貂鼠式」（Marder）戰車後，貝爾伯克承諾再給更多武器，但未具體說明是哪些武器。她還表示，德國政府將提供2000萬歐元（約2150萬美元）用在排雷工作。

義大利 外交部長塔加尼也表示，義大利正在為烏克蘭竭盡所能準備好更多物資和武器，包括用於重建被俄羅斯摧毀電網的電氣材料、防空系統，及各種軍事物資等。

塔加尼表示，目前義大利已經運送了50多噸用於重建被俄羅斯襲擊摧毀電網的電氣材料，同時義大利也正與法國討論防空武器問題。